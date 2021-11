Spannende Nacht im Gemäuer

Viernheim. Normalerweise treffen sich die „Großen“ der Familiengruppen der AWO-Kita Kinderdörfel einmal in der Woche zum Schulkinderprojekt (angeleitet von Vivian Schellhaas, Petra Kaufmann und Petra Petzold). Nach langer Corona-bedingter Durststrecke durch die Empfehlung zur Gruppentrennung in Kindertagesstätten ist nun zum Glück dieses gruppenübergreifende Angebot wieder umsetzbar.

Und nicht nur das: Jetzt gab es sogar einen Übernachtungsausflug auf eine echte Burg. Ein Großteil der Schulkinder aus den drei Familiengruppen machte sich zusammen mit ihren Bezugserzieherinnen auf den Weg zur fast 1000 Jahre alten Schutzburg des Klosters Lorsch in Heppenheim: der Starkenburg. Bis zur Abreise herrschte große Aufregung auf dem „Marktplatz“ des Kinderdörfels, zum Glück ging es am Mittag endlich los, und die Anreise dauerte nicht lange. Nach dem Einzug (Betten beziehen und die Zimmer einrichten – besonders wichtig hier die Einrichtung eines Regals für Süßigkeiten und mitgebrachte Spiele – machte die Gruppe eine Entdeckungstour im Regen. Plaudernd ging es den Berg hinunter, bis auf halbem Wege schließlich allen bewusst wurde, dass es später heißt: Buckel wieder hinauf – uff! Zum Glück lockte schon leckerer Essensduft in den Speisesaal, nachdem alle wieder oben angekommen waren. Es gab Spaghetti mit Soße und leckere Salate, und so saßen die Kinder und die Erzieherinnen gemütlich beisammen, plauderten und spielten Quizspiele bis zur Nachtruhe um 22 Uhr.

Die Nachtwanderungen fanden dann aufgrund des Dauerregens doch lieber von Zimmer zu Zimmer statt, und bis weit nach Mitternacht wurde rumgekichert und rumgespukt, wie sich das bei einer ordentlichen Jugendherbergs-Übernachtung eben gehört.

Um 6 Uhr klingelte am Morgen aus unerfindlichem Grund ein Wecker und alle waren im Nu wieder hellwach. Aber so konnten die Kinder den Morgen bis zur Abfahrt auf jeden Fall mit ausgelassenen Gemeinschaftsspielen auf der Burgwiese noch ausgiebig genießen.

Wieder im Kinderdörfel angekommen, waren sich alle einig: „So etwas müssen wir unbedingt ganz bald wieder machen!“ red