Spannende Exkursion in den Frühlingswald

Viernheim. Erst vor wenigen Wochen haben mehr als 90 Kinder der vierten Jahrgangsstufe das Juniorförsterdiplom bei einer Feierstunde im Bürgerhaus erhalten. Und nun begannen die vier dritten Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule mit den besonderen Unterrichtseinheiten und dem ersten Frühlingsmodul.

Das Juniorförsterdiplom, das von der Kompass-Umweltberatung organisiert wird, umfasst vier Module und ist fester Bestandteil des Sachunterrichts der dritten und vierten Jahrgangsstufe der FFS. Die stabile Wetterlage mit höheren Temperaturen und meist trockener Witterung bot im Vergleich zur Waldputzaktion in der Woche zuvor deutlich bessere Bedingungen, und so machten sich die Kinder der Fröbelschule gut gelaunt auf den Weg zum Treffpunkt am Bonanzaplatz. Dabei konnten die künftigen Juniorförster auch deutlich das Gezwitscher der Vögel wahrnehmen.

Förster erklärt Photosynthese

Förster Jürgen Heumüller weihte die Viernheimer Grundschüler in die Geheimnisse des Waldes ein. Zudem berichtete er den Teilnehmern von den vielfältigen Aufgaben eines Försters und verdeutlichte den Unterschied zum Beruf des Jägers. Außerdem erfuhren die Kinder Interessantes über die Bedeutung des Baumes und den Prozess der Photosynthese, der vor allem in den Blättern des Baumes stattfindet. Auch ging Förster Heumüller auf das Baumsterben ein. Es sei unter anderem Folge der trockenen Sommer in den vergangenen Jahren, betonte der Experte.

Anschließend durften die Kinder beim Einpflanzen von Ahornbäumchen mithelfen. Diese Arbeit erforderte nicht nur Kraft, sondern auch eine Menge Gefühl, denn schließlich können die neuen Bäume nur dann anwachsen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Die Arbeit mit dem Spaten, die die Kinder jeweils zu zweit bewältigten, bereitete ihnen sichtlich Freude. Die Schüler der dritten Klassen freuen sich bereits auf das nächste Modul, im Sommer steht ein weiterer Ausflug in den Wald auf dem Programm. red