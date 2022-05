Spannende Begegnungen

Viernheim. Mit einem wichtigen Auswärtsdreier haben sich die Fußballerinnen des TSV Amicitia zuletzt wieder etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg aus der Oberliga verschafft. Aber der Klassenerhalt ist noch lange nicht gesichert, die Viernheimerinnen müssen unbedingt nachlegen.

Im vorletzten Heimspiel der Saison kommt am Sonntag, 29. Mai, um 15 Uhr der FSV Waldebene Stuttgart Ost an die Lorscher Straße. Die Gäste stehen mit einem Punkt mehr auf Rang sechs der Tabelle, der TSV Amicitia ist Achter mit 33 Punkten. Beide Teams sind damit noch nicht gerettet, so dass die Partie eine gehörige Portion Spannung verspricht. Viernheim will an die jüngst gezeigte Leistung anknüpfen, als Neckarau mit 3:1 bezwungen wurde, und so den nächsten Sieg einfahren. Allerdings hat Trainer Patrick Kloskalla erneut mit Personalproblemen zu kämpfen – einige Spielerinnen fallen aus oder sind angeschlagen. Daher werden voraussichtlich wieder Juniorinnen und Spielerinnen der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen.

Ein Sieg muss her

Die Frauen 2 stehen selbst unmittelbar vor der Meisterschaft in der Landesliga. Allerdings müssen die Viernheimerinnen das letzte Saisonspiel am Samstag, 27. Mai, um 17 Uhr gegen SV Laudenbach gewinnen, um sicher feiern zu können. Denn hinter dem TSV Amicitia (25 Punkte) haben auch der TSV Neckarau (24) und Polizei Mannheim (23) Titelchancen. Die beiden Konkurrenten spielen zeitgleich gegeneinander, bei einem eigenen Sieg muss Viernheim nicht auf den anderen Platz schauen. Wird der TSV Amicitia Meister, spielt er um den Aufstieg in die Verbandsliga. Die vier Landesliga-Ersten tragen eine Aufstiegsrunde aus. Die Sieger der ersten Partien haben den Aufstieg sicher, die Verlierer ermitteln den dritten Aufsteiger. Der TSV Amicitia würde am Pfingstsonntag das erste Mal – auf neutralem Platz – antreten. su