Soziales Jahr in Abteilung Triathlon

Viernheim. Seit September 2016 ist die Triathlon-Abteilung des TSV Amicitia Viernheim eine Einsatzstelle der Sportjugend Hessen für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Der aktuelle „FSJler“ Benedict Schnitzler beendet Ende August sein Soziales Jahr, so dass die Abteilung nun auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger ist.

AdUnit urban-intext1

Derjenige, der das Freiwillige Soziale Jahr ableistet, wird hauptsächlich im Kinder- und Jugendtraining der Abteilung tätig sein. Begleitet wird er oder sie bei den Einheiten immer von geschulten C-Trainern oder Übungsleitern des Vereins. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Training mit der Para-Triathletin Lena Dieter. Dazu kommen organisatorische Aufgaben wie zum Beispiel Pressearbeit und die Verwaltung der Homepage. Neben diesen alltäglichen Aufgaben gibt es im Laufe des Jahres auch außergewöhnliche Aktionen wie Trainingslager oder der V-Card Triathlon. Zur Arbeit im Verein kommt die Schulung der Kompetenzen durch die Sportjugend Hessen. In fünf Seminaren erfahren die FSJler etwas über Verantwortung als Trainer und den richtigen Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Im Rahmen dieser fünf Seminarwochen hat man auch die Möglichkeit, die C-Lizenz als Übungsleiter Breitensport zu absolvieren. „Wer sich überlegt, in der beruflichen Zukunft etwas im Bereich Sport oder mit Kindern zu arbeiten, ist als FSJler im Sportverein genau richtig“, wirbt Benedict Schnitzler für das Freiwillige Soziale Jahr. Interessenten müssen nicht unbedingt aus dem Bereich Triathlon kommen, sollten allerdings Spaß am Sport haben. Gerne kann vorab in das Kinder- und Jugendtraining hineingeschnuppert werden, um die Aufgabenbereiche kennenzulernen. Für weitere Informationen oder bei Interesse ist der FSJ-Betreuer der TSV-Amicitia-Triathleten, Stefan Haas, unter der E-Mail-Adresse fsj-triathlon-viernheim@gmx.de Ansprechpartner. su