Viernheim. Einen fulminanten Sieg hat Amtsinhaber Christian Engelhardt (CDU) bei der Landratswahl hingelegt. In Viernheim blieb er mit 64,9 Prozent der Stimmen sogar knapp über dem bei Redaktionsschluss vorliegenden Gesamtergebnis im Kreis Bergstraße (63,0 Prozent). SPD-Kontrahent und Kreisbeigeordneter Karsten Krug kam in Viernheim auf 22,8 Prozent, das sind 1,3 Prozent weniger als auf Kreisebene. Evelyn Berg erreichte 12,3 Prozent. Damit lag die Kandidatin der Grünen in der Brundtlandstadt um 0,6 Prozentpunkte hinter dem vorläufigen Gesamtergebnis im Kreis. Die Wahlbeteiligung lag in Viernheim bei 45 Prozent. wk