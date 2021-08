Sorgerecht und Finanzen

Viernheim. Der Gesprächskreis „Trennung – Scheidung – Neubeginn“ trifft sich am Mittwoch, 25. August, 17 Uhr, im Museum der Stadt Viernheim (Eingang über Weinheimer Straße 9). Geleitet wird die Runde von Rechtsanwältin Patricia Neff und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich. Corona-bedingt sind die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten, eine Anmeldung ist erforderlich.

Eine Trennung verändert das Leben und erfordert die Klärung zahlreicher Fragen, heißt es in der Einladung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Der Gesprächskreis beschäftigt sich mit dem Sorgerecht, finanziellen Fragen und der Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung. Das Angebot richtet sich an getrennt Lebende oder Geschiedene und an Menschen, die eine Trennung in Erwägung ziehen. Der Gesprächskreis findet an jedem vierten Mittwoch im Monat, außer dem Dezember, statt. Anmeldung beim städtischen Gleichstellungsbüro unter der Telefonnummer 06204/98 83 64 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de. red