Viernheim. Die Volkshochschule Viernheim bietet am Sonntag, 26. Februar, wieder die kostenfreie Veranstaltung „Sonntags bei Anton“ an. Beim monatlichen Austausch – nicht ohne philosophische Aspekte – treffen sich Interessierte von 11 bis 13 Uhr in der Kulturscheune, Satonévri-Platz 1, in einem „öffentlichen Forum für freie Meinungsäußerung“. Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Das Thema für diesen Termin lautet: „Sinn im Leben“. Anton Schmitt (Bild) stellt wieder viele Fragen: Etwa nach dem „Sinn im Leben“ und dem „Sinn des Lebens“. Zur Anregung und Nachbesinnung der Diskussion wird vom Dozenten ein kostenfreies Skript zur Verfügung gestellt. Die Aussprache und Verständigung über die persönlich vorhandenen Überzeugungen und Einschätzungen zum Thema stehen bei diesem Kurs im Vordergrund. Deshalb braucht es auch keinerlei Voraussetzung, um sich in der Diskussionsrunde einzubringen.

Dozent Anton Schmitt hat in München an der Hochschule für Philosophie und an der Uni Bonn Philosophie studiert (Schwerpunkte Kant und Hegel). Er war über 30 Jahre wissenschaftlicher Mentor im Dienst der Fernuniversität Hagen, Dozent an verschiedenen Volkshochschulen und Tutor an vielen Universitäten.

Für weitere Informationen stehen Horst Stephan von der VHS (Telefon 06204/98 84 01, E-Mail: horst.stephan@viernheim.de) oder Anton Schmitt (E-Mail: manna@posteo.de, Internetseite: www.collegium-philosophicum.de) gerne zur Verfügung. red