Viernheim. Die Volkshochschule Viernheim bietet ab Sonntag, 31. Oktober, wieder jeden letzten Sonntag im Monat den kostenfreien Kurs „Sonntags bei Anton“ unter Einhaltung der 3G-Regelung an. Beim monatlichen philosophischen Austausch treffen sich Interessierte von 11 bis 13 Uhr in der KulturScheune (Satonévri-Platz 1) in einem öffentlichen Forum für freie Meinungsäußerung zu verschiedenen Themen. Das Thema für den bevorstehenden Termin am Sonntag lautet „Mit Witzen in die Philosophie“.

Aufgrund des bestehenden Hygienekonzepts wird es keinen Kaffee und Kuchen geben. Die Teilnahme an diesem Seminar-Angebot ist kostenlos, es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Für Informationen stehen Horst Stephan von der Volkshochschule Viernheim oder der Dozent Anton Schmitt gerne zur Verfügung. Horst Stephan: 06204/ 98 84 01 oder unter der E-Mail Horst.Stephan@Viernheim.de. Anton Schmitt: manna@posteo.de oder über die Internetseite www.collegium-philosophicum.de. red