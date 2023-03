Songs aus Musicals

Viernheim. An Ostermontag, 10. April, laden die Sängerin und Musical-Darstellerin Megan Hill und ihr Partner, der Pianist und Musical Director Tom Knowles, zu einer Reise durch die Welt der Musicals in die Kulturscheune nach Viernheim ein. Ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) stellen die beiden Künstler unter dem Titel „From Broadway to the West End“ mit Gesang und am Flügel bekannte und beliebte Lieder der Musical-Geschichte vor.

Megan Hill schloss ihr Musical-Studium an der renommierten Royal Academy of Music in London ab und spielt seitdem in Musicals wie „Heathers“, „But I’m a Cheerleader“ und „Train on Fire“. Das Osterwochenende nutzt sie für einen kurzen Besuch in Deutschland. Mit gerade mal 25 Jahren hat Tom Knowles unter anderem im Ensemble am Royal Welsh College of Music, in der Birmingham Symphony Hall, in der TV Sendung BBC Young Musician und in der Royal Albert Hall gespielt. Bis vor Kurzem arbeitete er als Musical Supervisor für Emma Rice’s National Theatre Produktion von „Wuthering Heights“.

Der Eintritt zu der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit KuBuS und dem Verein Chaiselongue kostet 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß (Rathausstraße 41a), eine Reservierung ist per Whatsapp unter Telefon 0160/8470328 möglich. red