Songs aus der Neuen Welt erklingen im Bürgerhaus

Viernheim. Die städtische Musikschule lädt zu einem besonderen Konzert der klassischen Musik für Klavier und Gesang mit Liedern und Kompositionen aus den Vereinigten Staaten ein: „Songs from the New World“ lautet der Titel der Veranstaltung des Kunstlied-Duos Lionel Fawcett (Bassbariton) und Susanne Wendel (Klavier), die am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses stattfindet. Der Eintritt ist frei.

Zum ersten Mal treten der gebürtige Engländer und die langjährige Klavier-Lehrkraft der städtischen Musikschule gemeinsam im Viernheimer Bürgerhaus auf. In ihren zahlreichen Konzerten mit 15 verschiedenen Programmen und über 250 Liedern reicht der Repertoirebogen von den Klassikern Mozart, Zelter und Reichardt über die Romantiker Schubert, Schumann und Brahms bis hin zu den Spätromantikern Wolf und Strauss. Nun geht die musikalische Reise über den großen Teich nach Nordamerika. Eine große Vielfalt an klassischer Musik, die das Publikum aufhorchen lässt und begeistern wird.

Gemäß der geplanten Lockerungen im Rahmen der Pandemie und der seit 4. März gültigen Corona-Schutzverordnung gilt für das bevorstehende Konzert im Bürgerhaus sodann die 3G-Regel, also der Zugang für Geimpfte, Genesene und Personen mit tagesaktuellem Test, sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Susanne Wendel ist seit 1984 an der städtischen Musikschule tätig. Sie studierte zunächst an der Hochschule für Musik Mannheim-Heidelberg. Bei weiteren Studien mit Michael Hauber und Paul Dan setzte sie ihren Schwerpunkt auf Kammermusik und mit Ulrich Eisenlohr und Charles Spencer auf Liedbegleitung. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem Kurpfälzischem Kammerorchester führte Susanne Wendel gefeierte Interpretationen der Klavierkonzerte von Cage, Bach und andere auf.

Lionel Fawcett beruft sich auf jahrzehntelange Erfahrung als Liedinterpret, Oratorium-Solist, Opernsänger und Chor- und Orchesterdirigent. Am „Royal College of Music“ in London studierte er Gesang und Orgel im Rahmen eines Schulmusikstudiums, anschließend besuchte er die dortige Opernschule.

Sein Weg nach Deutschland über ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) führte ihn an die Staatliche Hochschule für Musik in Köln. Anschließend begann seine mehrjährige Karriere als Opernsänger an den Städtischen Bühnen in Köln und Ulm, der Kammeroper in Wien und andere.

Seit 1984 unterrichtet Lionel Fawcett in den Fächern Gesang und Chorleitung an der Städtischen Musikschule Mannheim. 1996 gründete er den Kammerchor „Henry Purcell Chor Mannheim“ und 2002 den „Konzertchor der Stadt Mannheim“. red