Sommersammlung in Vorbereitung

Viernheim. In der Zeit vom 18. bis 28. Juni findet die Caritas-Sommersammlung in den katholischen Pfarrgemeinden im Bistum Mainz statt. In den vergangenen Tagen haben viele Ehrenamtliche zu Hause die Unterlagen für die Sommersammlung vorbereitet, die nun nach und nach an alle Haushalte in Viernheims verteilt werden.

In dem Brief der Gemeinden wird um Unterstützung für die lokale Caritas-Arbeit gebeten. Die Hilfe vor Ort soll vor allem bedürftigen Familien, alten und einsamen Menschen sowie wohnsitzlosen Menschen zu Gute kommen. Darüber hinaus ermöglichen die Spenden, dass die katholische Kirche die Arbeit im Sozialzentrum finanzieren kann. Wie berichtet ist die Zahl der Kunden in der Tafel Viernheim im vergangenen Jahr stark angewachsen, die Tendenz ist weiter steigend. Die Mittel der Sommersammlung helfen auch dem regionalen Caritasverband Mainz, Projekte zu initiieren und zu finanzieren.

Die gemeinsame Bankverbindung für die Gemeinden Johannes XXIII. und St. Hildegard-St. Michael lautet Katholische Kirchengemeinde Johannes XXIII., IBAN DE37 5095 1469 0003 0855 58 (Sparkasse Starkenburg). Der Einzahlungsnachweis bis zu 200 Euro wird von den Finanzämtern als steuermindernd anerkannt. su