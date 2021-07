Sommerferienprogramm für Jugendliche

Viernheim. Outdoor-Kochaktion, Kanufahrt, Filmen wie ein Profi – die städtische Jugendförderung bietet Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren innerhalb der hessischen Sommerferien vom 19. bis 30. Juli wieder ein vielfältiges Programm. Für und gemeinsam mit den Teenagern wurde in den vergangenen Tagen an den letzten Details für das Programm gearbeitet. Nachdem auch in diesem Jahr die beliebte Sommerfreizeit im Ausland aufgrund der immer noch unsicheren Corona-Lage im ursprünglich vorgesehenen Ziel im Süden Europas nicht stattfinden kann, wurde schnell klar, dass – wie im vergangenen Jahr – ein Programm vor Ort und in der Region auf die Beine gestellt werden wird.

Abwechslungsreiche Angebote

„Während der vergangenen Wochen hat das Team der Jugendförderung aus den Stadtteilen West, Mitte und Ost viel Zeit damit verbracht, Jugendliche zu Ideen und Wünschen zu befragen“, erklärt Lars Prechtl vom Stadtteilbüro Ost an der Alexander-von-Humboldt-Schule. Hauptsächlich lief die Abfrage der Wünsche über die Jugend- und Beteiligungsprojekte der Jugendförderung, die trotz des Lockdowns in veränderter Form weiterliefen oder bereits seit Anfang Juni wieder stattfinden. Auch über die Social-Media-Kanäle der Jugendförderung auf Youtube, Instagram oder Facebook sammelte das Organisationsteam zahlreiche Ideen von Jugendlichen aus Viernheim. Aus der Fülle von Wünschen und Anregungen konnten dann die Projektleiterinnen und Projektleiter ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen.

So finden in den ersten beiden Ferienwochen Fahrradtouren in die nähere Umgebung, aber auch Ausflüge nach Heidelberg statt, um unter anderem bei Schwarzlicht Minigolf zu spielen. Ein Fahrradausflug zum Wasserski fahren auf dem Rheinauer See mit anschließendem Badevergnügen lädt wie schon im vergangenen Jahr zum Mitmachen ein.

Als besonderes Highlight ist neben einer Outdoor-Koch-Aktion mit folgendem Outdoor-Kino sowie einem Filmworkshop gleich zu Beginn des Ferienprogramms eine Kanutour von Hirschhorn nach Neckargemünd vorgesehen. Zusätzlich sind noch weitere Ferienaktionen wie eine Stadtralley mit spannenden Herausforderungen und einer spaßigen Paintball-Schwamm-Wasser-Schlacht, ein Ausflug zur Kartbahn nach Hemsbach, zwei Termine in der neuen Jugendwerkstatt im T.i.B. und das Drehen einer Reportage mit anschließendem Livestream auf dem Jugendkanal der Stadt Viernheim im Sendestudio im alten Kino geplant. „Aufgrund der aktuellen Lage wurde drauf geachtet, dass so viele Aktivitäten wie möglich im Freien stattfinden und auf die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln so gut es geht verzichtet wird“, erläutert Prechtl. Wegen begrenzter Teilnehmerplätze rät das Organisationsteam, sich schnell anzumelden. Es besteht natürlich die Möglichkeit, sich nur für einzelne, aber auch für alle Ferientage anzumelden.

Ab sofort anmelden

Anmelden können sich ab sofort bis zum 15. Juli alle Jugendlichen aus Viernheim, die zwischen zwölf und 17 Jahren sind beziehungsweise in diesem Jahr zwölf Jahre alt werden. Pro Aktion stehen zwischen zehn und 20 Teilnehmerplätze zur Verfügung. Für die meisten Projekte fallen Teilnehmerkosten an, einige Projekte sind kostenfrei. Für finanziell und sozial benachteiligte Jugendliche gilt ein ermäßigter Teilnehmerbeitrag von 50 Prozent bei Vorlage der entsprechenden Nachweise.

Anmeldungen sind in den Stadtteilbüros Ost, Mitte und West per Anmeldeformular, per E-Mail unter Lars.Prechtl@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/92 98 64 oder 0163/8 45 65 18 möglich. Ebenfalls ist das Formular mit Programm auf der Homepage der Stadt Viernheim unter www.viernheim.de/ferienprogramm-fuer-jugendliche zu finden. Eine Anmeldebestätigung erfolgt per E-Mail mit zusätzlichen Informationen zur Veranstaltung. red