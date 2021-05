Sogar der Weihbischof ist bei der Firmung aufgeregt

Viernheim. „Bei der Firmung wird die Taufe besiegelt“, erklärt Weihbischof Udo Markus Bentz, „ihr sagt, dass ihr zu dem steht, was Taufe heißt. Und ihr versucht, dass Gott in eurem Leben eine Rolle spielt.“ 36 Firmlinge – 32 Jugendliche und vier Erwachsene – bekamen am Wochenende das Sakrament der Firmung gespendet.

Das Wort Firmung kommt vom lateinischen Verb „firmare“ und bedeutet „festigen/bestätigen“. Jugendliche oder auch Erwachsene versichern dabei, ein Leben mit Gott führen zu wollen, und bestätigen damit, was die Eltern bei der Taufe ausgesprochen hatten.

Dorothea Busalt und Peter Lachs-Helbig hatten die Firmbewerber auf ihrem Weg der Vorbereitung begleitet, die Corona-bedingt anders als sonst ablief. Die Jugendlichen beschäftigten sich in wöchentlichen Onlinetreffen mit ihrem Glauben, auch die Erwachsenen tauschten sich regelmäßig aus. Zu den beiden Firmgottesdiensten kam der Mainzer Weihbischof Bentz in die Apostelkirche. Er feierte die Gottesdienste zusammen mit Pfarrer Ronald A. Givens und Gemeindereferentin Dorothea Busalt und spendete den Firmanden das Sakrament. Für die musikalische Gestaltung sorgte die Band „Scivias“, die auf der Empore musizierte.

„Ich bin bei der Firmung immer aufgeregt, dass ich den Namen der Firmbewerber richtig wiederhole“, gab der Weihbischof bei der Predigt zu, „denn ihr seid einzigartig mit eurem Namen.“ Für Gott gebe es dagegen viele Namen und viele Bilder. „Für Christen ist er einfach Vater, Sohn und Heiliger Geist“, sagte Bentz. Die Menschen seien kein biologisches Zufallsprodukt, sondern von Gott gewolltes und erschaffenes Leben. Gott halte deshalb seine Hand über die Menschen, und dieser Glauben gebe auch Kraft in Zeiten, in denen es gar nicht rund läuft. Diese Kraft, die innere Dynamik, könne man nicht greifen und fassen, aber spüren. „Ihr seid geliebt von Menschen und geliebt von Gott“, gab der Weihbischof den jungen Menschen mit, und: „Glauben ist ein Geschenk fürs Leben.“

Beim Spenden des Sakraments standen die Firmpaten hinter den Firmlingen und legten ihnen eine Hand auf die Schulter. Weihbischof Bentz zeichnete mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn der Firmlinge und segnete sie anschließend mit den Worten „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ Zur Firmung in der Apostelkirche kamen: Tom Ackermann, Nicklas Arsic, Marie Bächle, Jens Bauerfeld, Selina Braun, Sabrina Busalt, Oliwier Ceglarz, Nadine Dewald, Philipp Faltermann, Vivien Filipczyk, Marcel Filthuth, Nele Gärtner, Hannah Harbarth, Nina Heidemann, Theresa Hermes, Mona Hofmann, Jana Ibach, Lara Keller, Finja Kempf, Paul Lipka, Christina Maul, Blanka Viet Trang Nguyen, Patrycja Osinska, Paul Peterhänsel, Nick Pfenning, Louis Reiss, Max Samstag, Marlene Schinagl, Nele Schmidt, Janik Schmitt, Clara Spreitzer, Oliwia Weber, Ben Weidner, Linus Weidner, Christoph Zang und Benedikt Zengi. su