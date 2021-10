So wird das Haus klimafit

Viernheim. Steigende Energiepreise und die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sorgen aktuell für reges Interesse an energetischen Sanierungsmaßnahmen. Auch deshalb gibt es nun im Rahmen des ersten Viernheimer Klimathons eine Online-Infoveranstaltung „Mach Dein Haus klimafit“ am Mittwoch, 27. Oktober, um 18 30 Uhr. Sie wird organisiert vom Brundtlandbüro der Stadt in Zusammenarbeit mit der LandesEnergieAgentur Hessen (LEA Hessen).

Als Referenten konnte das Brundtlandbüro Cigdem Yalcin und Carsten Herbert gewinnen. Herbert ist Energieeffizienzberater in Darmstadt und ein beliebter YouTuber: Auf seinem Kanal erklärt der „Energiesparkommissar“, was Effizienzhäuser sind, wie man richtig Ökostrom bezieht oder wann eine Wärmepumpe im Altbau Sinn macht. Das macht er so unterhaltsam, dass ihm rund 13 000 Abonnenten folgen. Speziell für die Viernheimer Infoveranstaltung bereitet er die Themen „Energiespartipps“ und „Effizienzmaßnahmen“ vor.

Cigdem Yalcin von der LEA Hessen ist Spezialistin in Sachen Förderung. Sie weiß, was Bürgerinnen und Bürger von Bund und Land an Förderungen erhalten, wenn sie modernisieren. „Bestes Beispiel ist das neue hessische Sonderprogramm für Eigenheime: Waren bis zum Sommer bereits bis zu 50 Prozent Zuschuss zu den förderfähigen Kosten drin, sind es jetzt schon bis zu 60 Prozent, die Viernheimer für ihre energetische Sanierung erhalten können“. Das Programm eigne sich vor allem für die Sanierung von älteren Häusern, da keine Einzelmaßnahmen, sondern ganze Maßnahmenpakete gefördert werden.

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist für alle offen und kostenlos. Da die Veranstaltung auf 220 Personen begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung bis 25. Oktober beim Brundtlandbüro gebeten. Dies ist telefonisch möglich unter der Nummer 06204/988 392 oder per E-Mail an RSchaerling@viernheim.de. Der Link zur Veranstaltung ist auf www.viernheim.de/klimathon zu finden. red

