Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hilfsaktion So will Viernheim Erdbebenopfern beim Bau neuer Häuser helfen

In Viernheim startet eine Spendenaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien: Unter dem Titel "Ein Dach über dem Kopf" geht es um den Bau kleiner, erdbebensicherer Häuser. Jetzt wurde das Projekt vorgestellt