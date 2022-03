So erreichen wir die Klimaziele nicht!

Zu „Wir hinken dem Klimawandel hinterher“, SHM vom 3. März

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell finden sich einige Beiträge in dieser Zeitung, die die olle Kamelle „Brundtlandstadt“ zu erklären versuchen. So auch der Beitrag mit Philipp Granzow. In dem Beitrag wird Granzow vom Brundtlandbüro gefragt, wie er denn zu meiner These steht, dass die Nutzung der Sonnenenergie auf Privatgebäuden in Viernheim vernachlässigt wird. Philipp Granzow meinte dazu, dass die Stadt die Nutzung von Photovoltaikanlagen nicht anordnen könne.

Ein Stück weit hat Granzow Recht, dass die Stadt das nicht so einfach anordnen kann. Wobei das zunächst mal auch eine Ausrede ist. Andere Städte können das komischerweise durchaus. Auch in den Neubaugebieten hätte man die Möglichkeit gehabt, eine Baugenehmigung an die Installation einer PV-Anlage zu binden. Man könnte also durchaus, wenn man denn wollte. In anderen Bereichen wie demnächst bei den Schottergärten und anderen Beispielen, ist es offenbar für die Stadt kein Problem anzuordnen, was die Privaten so tun und lassen sollen auf ihrem eigenen, bezahlten und versteuerten Hof und Grund. Warum soll es hier möglich sein und dort nicht? Dreht sich die Stadt etwa die Sachen so, wie sie es gerade braucht?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mein Vorschlag bezüglich der Nutzung der Dächer von Privatgebäuden bezog sich übrigens auf die Lösung, dass die Stadtwerke als lokaler Energieanbieter private Dächer anmieten und dort PV-Anlagen in großem Stil betreiben sollen. Das ist einfacher und kostengünstiger und greift nicht zwangsweise in das Privateigentum der Bürgerinnen und Bürger ein. Hinzu kommt, dass die öffentlichen Gebäude auch noch lange nicht alle eine PV-Anlage auf dem Dach oder in der Fassade haben. Wie schaut es aus mit dem Bürgerhausdach? Hallenbad? Den Schulen? Da ist schon noch jede Menge Platz für die Stadt selbst etwas zu tun.

Wir müssen in Viernheim mehr regenerative Energien nutzen! Wie die Stadt und das Brundtlandbüro das schaffen, ist letztendlich unerheblich – nur klappen muss es. Wie das mit den jetzigen Schwerpunktmaßnahmen für 2022 gehen soll, ist mir ein Rätsel. Im Brundtlandbüro arbeiten fünf Menschen hauptamtlich. Mit diesem Personal muss doch mehr gehen als eine Kampagne zur Nutzung der Sonnenenergie und etwas Werben für Radfahren als Schwerpunkt für 2022.

Um wie viel Prozent werden wir den Anteil der regenerativen Energien durch diese Kampagne wohl steigern können? 10? 20? 30 Prozent? Wie viele der rund 10 000 Menschen, die außerhalb Viernheims zur Arbeit gehen, werden wohl aufs Rad umsteigen in 2022? Solche Überlegungen hätte man sich sicherlich gemacht, wenn der Klimawandel drängt und man sich genau die Maßnahmen wählt, die kurzfristig die größte Wirkung erzielen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wie wäre es mit dem Ziel, bis Ende 2022 alle öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen zu versehen. Welche Auswirkungen hätte das wohl, wenn die Stadt derart konsequent voran geht? Auf die Glaubwürdigkeit der Stadt? Auf die Bürgerinnen und Bürger? Auf die Wirkung in den Nachbarstädten? Und auf den Klimawandel? Ja, das wäre mehr Arbeit als die Vergabe zweier Kampagnen an Marketingagenturen, aber es bewegt ungemein. Klein-Klein ist schön und gut, aber damit erreichen wir die Klimaziele nicht. Wir verschwenden nur Zeit. Die heute Verantwortlichen sind irgendwann im Ruhestand und unsere Kinder und Enkel schlagen sich herum mit Ernteausfällen, Wassernot, Hochwasser, Starkregen, Hitzeperioden und ähnlichem. Die heute Verantwortlichen werden dann mit den Schultern zucken und sagen: „Wir haben getan was wir konnten!“ Wenn wir es gut mit unseren Kindern und Enkeln meinen, sollten wir das jetzt korrigieren.

Wolfram Theymann, Viernheim