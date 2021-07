Smart auf Parkplatz beschädigt

Viernheim. Ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht hat sich am Montag zwischen 10 und 10.15 Uhr in Viernheim am Neuen Markt, dem Parkplatz hinter dem Rathaus, ereignet, Der Unfallverursacher wollte vermutlich in eine Parklücke des Parkplatzes einfahren, stieß hierbei gegen den in der Parklücke rechts nebenan geparkten gelben Smart eines Altenpflegedienstes und beschädigte diesen. Die Fahrzeugführerin des durch das Parkmanöver beschädigten Pkw bemerkte den Schaden bei der Rückkehr sofort, der Unfallverursacher war aber nicht mehr da. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9 44 00 zu melden. kur/pol

