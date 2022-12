Skifahrer eröffnen die Saison

Viernheim. Unter der Leitung des Vorsitzenden Ludwig Becher fuhr eine Gruppe des Ski-Clubs in Erinnerung an das verstorbene Ehremitglied Hans Hörl in das seit Jahren besuchte Skigebiet Neustift im Stubaital in Tirol. Bei Ankunft herrschte Kaiserwetter. Am dritten Tag fielen dann 25 Zentimeter Neuschnee, so dass Becher bei schwierigen Lichtverhältnissen als Spurenleger in Aktion treten musste. Am letzten Sonnenskitag konnten auf weiteren Pisten bis zur Schaufelspitze in 3200 Metern Höhe Carving-Schwünge gezogen werden. Die nächste Gruppenfahrt führt vom 1. bis 8. Januar nach Zell am See. H.T.

