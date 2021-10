Skiclub-Mitglieder mit E-Bikes auf großer Strecke unterwegs

Viernheim. Bei der letzten Skiclub-Radtour mit Günther Adler über 66 Kilometer haben sich E-Bikes besonders bewährt. So wurde die Fahrt trotz Regen und starkem Gegenwind zu einem besonderen Erlebnis.

Die 14 Aktiven steuerten ein berühmtes Ziel an, das schon Mozart und Schiller besuchten. Nach dem Start am Skistadl ging es über Straßenheim und Ilvesheim über die Autobahnbrücke an Seckenheim vorbei in Richtung Schwetzingen. Die Schönheit dieser Stadt veranlasste die Kurfürsten der Kurpfalz, sich hier als Sommersitz ein Schloss zu bauen, das von einem großen Schlosspark umgeben ist. Rund um den Schlosspark fuhren die Viernheimer Radsportler Richtung Ketsch, am Altrhein entlang, zur Mittagsrast im Johanneshof. Hier musste die Gruppe das Ende eines Regenschauers abwarten, bis die Heimfahrt über Plankstadt, Grenzhof und Edingen- Neckarhausen zur Fähre nach Ladenburg angetreten werden konnte. Über Heddesheim ging es zurück nach Viernheim. Trotz der schlechten Wetterbedingungen war das Finale der diesjährigen Radsaison des Skiclubs Viernheim ein sportliches Erlebnis.

Ab dem ersten Mittwoch im November (3.) wird beim Skiclub wieder gewandert. H.T.