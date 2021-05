Singkreis-Video bis Montag im Netz

Viernheim. Der Singkreis St. Aposteln hat mit seinem Oster-Video „Rejoice in the Lord“ von George Rathbone eine große Resonanz erzielt. Wie Singkreis-Vorsitzender Raimund Käser mitteilt, wurde die Aufnahme insgesamt 1766 Mal angehört. Offenbar hat der musikalische Gruß den Besuchern der Homepage gut gefallen. Manche hörten gleich mehrfach in die Aufnahmen hinein. Einzelaufrufe unterschiedlicher Nutzer waren es 1637. Eigentlich, so Käser, habe man mit Ende der Osterzeit auch die Veröffentlichung abschließen wollen. Wegen der breiten Nachfrage bleibt die Aufnahme nun noch bis Pfingstmontag einschließlich im Netz. Sie ist unter www.singkreis-staposteln.de kostenlos abrufbar. red

