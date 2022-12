Singende Kinder erfreuen Passanten

Viernheim. Die Friedrich-Fröbel-Schule wirbt mit dem Zusatz „zertifizierte musikalische Grundschule“. Was sich dahinter versteckt, ist immer wieder bei internen Auftritten, aber auch in der Öffentlichkeit zu sehen und zu hören. Besonders aktiv sind die jungen Sänger und Sängerinnen schon seit Jahren in der Vorweihnachtszeit. Zuletzt erregten die Kinderstimmen bei Passanten in der Fußgängerzone sowie bei Besuchern der Krankenhauskapelle und Patienten des Hospiz Schwester Paterna großes Interesse.

Vor dem Hauptportal der Apostelkirche hatte sich der gut neunzigköpfige Nachwuchschor auf der Treppe aufgestellt, um unter der Leitung von Christoph Wunderle gleich mehrere Weihnachtslieder zu präsentieren. Bei dem spontanen Platzkonzert blieben viele Menschen stehen, lauschten dem Gesang und zückten die Smartphones, um Videos von dem Auftritt zu machen. Bei den Klassikern wurde sogar mitgesungen und am Ende nicht mit Applaus gespart.

Lieder auswendig gelernt

Alle Lieder wurden von den Kindern auswendig gesungen, auch die Stücke „Feliz Navidad“ auf Spanisch, „Jingle Bells“ auf Englisch und das afrikanische Weihnachtslied „Hambanikale“ ebenfalls in der Landessprache. Aus Deutschland stammten die Lieder „Kommt zündet an die Kerzen“, „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“, „Alle Jahre wieder“, „O Tannenbaum“, „Stille, kein Geräusch gemacht“, „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.

An diesem Nachmittag standen noch zwei weitere Auftritte auf dem Programm der Nachwuchssänger. In der Krankenhauskapelle wurden Lieder für die Patienten sowie für das Personal gesungen. Das Konzert wurde intern auf die Fernsehgeräte in den Krankenzimmern übertragen. Eine kleinere Abordnung des Schülerchors hat auch die Bewohner des Hospizes Schwester Paterna während des Mittagessens gesanglich unterhalten. JR