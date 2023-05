Silbermedaille für SRC-Talent

Viernheim. Beim international besetzten Turnier der Stadt Hornberg für Freistilringer konnte sich das SRC-Talent Lilly Böh erneut die Silbermedaille sichern, obwohl sie als A-Jugendliche mangels Konkurrentinnen in ihrer Altersklasse bei den Juniorinnen antreten musste. Ausrichter AV Germania Hornberg hatte im Auftrag des Südbadischen Ringerverbandes einmal mehr dafür gesorgt, dass die Veranstaltung mit knapp 300 Teilnehmern reibungslos über die Bühne ging.

Die 2008 geborene Lilly Böh (Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm) musste noch vor dem ersten Kampf die Höherstufung in die nächste Altersklasse verdauen, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Mentale Unterstützung gab es durch den Viernheimer Bundesliagringer Sebastian Schmidt als Betreuer. Auch ihr Vater Michael Böh war mit in die Schwarzwaldgemeinde gereist, um in den fünf Kämpfen Hilfestellung zu leisten.

Nach einem Freilos wartete mit Finja Fischer vom KSK Furtwangen gleich die haushohe Turnierfavoritin. Der Kampf dauerte dann auch nur 1:02 Minuten und endete mit einen Schultersieg für die Titelverteidigerin aus Bayern. Danach aber kam die Zeit der Viernheimerin. Lilly Böh konnte alle drei folgenden Kämpfe vorzeitig gewinnen. Gegen Amalia Heilmann vom TSV Gailbach gab es nach 45 Sekunden einen Schultersieg und Klara Strauch vom ASC Ober-Ramstadt musste nach nur 58 Sekunden den technisch überlegenen Sieg des SRC-Mädels anerkennen.

Recht kurz war auch der Vergleich mit Leonie Stadelmann vom ZRV Schweiz, die beim 0:10-Rückstand ebenfalls vorzeitig die Matte verlassen musste. Mit Platz zwei konnte Lilly Böh das Vorjahresergebnis wiederholen, und das in einer höheren Altersklasse. JR