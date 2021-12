Siege in allen Vorrundenspielen

Viernheim. Die Worte Meisterschaft und Aufstieg werden bei der A-Jugend des TSV Amicitia Viernheim zwar noch nicht in den Mund genommen, nach einer makellosen Vorrunde dürfen die jungen Kicker aber schon von der Oberliga Baden-Württemberg träumen. „Es hat schon Glückwünsche gegeben, sogar von der Konkurrenz. Vor uns steht aber noch die zweite Saisonhälfte. Dann müssen wir unsere Qualitäten wieder unter Beweis stellen. Schließlich will jeder Gegner der Erste sein, der uns Punkte abknöpft“, gibt sich Trainer Lukas Cambeis noch zurückhaltend.

„Die Tabelle lügt nicht“, lautet eine Phrase bei den Fußballern, für die man bei so manchem Stammtisch drei Euro berappen muss. Im Fall der blaugrünen Talente zeigt ein Blick auf das Zahlenwerk allerdings deutlich, dass eine fantastische Vorrunde gespielt wurde. Das dürfte sogar ein neuer Vereinsrekord auf diesem Niveau sein. Schließlich ist die Verbandsliga die dritthöchste Spielklasse in dieser Jahrgangsstufe. Alle elf Spiele gewonnen, das ergibt 33 Punkte und dazu kommt noch das Torverhältnis von 47:7.

„Bei uns stimmt es derzeit in allen Mannschaftsteilen. Die Trainingseinheiten sind gut besucht und auch Ausfälle durch Verletzungen konnten gut kompensiert werden“, verrät Co-Trainer Daniel Limonciello, der zusammen mit Milan Polte, Yannick Tewelde und Torwarttrainer Steven Stattmüller Cheftrainer Cambeis unterstützt, im Gespräch.

Trainiert wird dreimal die Woche, in der Vorbereitung sogar viermal. „Dabei haben wir die Grundlage für die guten Leistungen gelegt. Mir ist es sehr wichtig, jeden Spieler besser zu machen und auf die Zeit bei den Herren vorzubereiten, denn dort herrscht ein anderer Wind. Natürlich wäre es gut, wenn die erste Mannschaft in die Landesliga aufsteigen würde, denn das ist für die Jugendspieler sicher ein Anreiz weiter im Verein zu bleiben. Nach der Saison ist nämlich die Hälfte der Spieler zu alt für die Jugend“, setzt Lukas Cambeis auf eine gute Zusammenarbeit mit den Senioren.

Das Trainerteam geht davon aus, dass nach der Winterpause ab Mitte März wieder gespielt werden kann. Das erste Training im kommenden Jahr startet bereits im Januar. Dann wird weiter daran gefeilt, eine klare Spielidee umzusetzen und taktische Strukturen zu schaffen. Ballbesitz, Gegenpressing und eine hoch stehende Abwehrreihe lauten hierbei die Fachbegriffe. Im Auge hat man auch noch die eine oder andere Neuverpflichtung, „möglichst vom jungen Jahrgang und mit Potenzial“.

Cambeis, der die B-Lizenz besitzt, würde gerne als Jugendtrainer des TSV Amicitia weiter arbeiten, am liebsten in der Oberliga. Das ist schon ein außergewöhnlichen Niveau, quasi zweite Liga. Es gilt aber noch Gespräch mit den Verantwortlichen zu führen, denn die Planungen nach einem möglichen Aufstieg seien doch recht umfangreich und müssten frühzeitig angegangen werden. Welche Gegner in der Oberliga warten, steht noch nicht ganz fest, denn dort wird ja auch noch um Auf- und Abstieg gekämpft. JR