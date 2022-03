Sieg zum Start der Aufstiegsrunde

Viernheim. Den Handballherren des TSV Amicitia ist ein erfolgreicher Start in die Aufstiegsrunde geglückt. Mit 30:27 gewannen die Viernheimer bei der SG Pforzheim/Eutingen 2. Für das Rückspiel am Wochenende ist das aber noch kein Ruhekissen, denn die Gegner lieferten eine starke Vorstellung ab.

Die Gastgeber kamen nämlich schon viel besser ins Spiel als ihre Gäste aus Südhessen und führten nach zehn Minuten mit 4:1. Viernheim bekam aber fortan mehr Zugriff in der Abwehr auf die quirligen Gegenspieler und konnte die Ballgewinne in eigene schnelle Torerfolge ummünzen. So drehten Willner (2) und Mehl den 4:6-Rückstand in die erste Viernheimer Führung um (6:7). Gröger erhöhte direkt auf 6:8, und den Vorteil gaben die Blau-Grünen nicht mehr her. Ab der 21. Minute hatten die Mannen von Christian Müller und Mirco Ritter mehrfach die Möglichkeit, noch deutlicher in Führung zu gehen und den Abstand auf mehr als drei Treffer zu schrauben. Die Chancen wurden jedoch ausgelassen und so kamen die Gastgeber zurück ins Spiel und verkürzte wieder auf zwei Tore Differenz. Mit dem knappen Vorsprung von 13:15 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel hatte diesmal Viernheim den besseren Start und lag nach Toren von Mehl, Mantek und Müller mit 14:18 in Front. Beim 18:23 in der 45. Minute war der Abstand auf die SG sogar auf fünf Tore angewachsen. Aber wiederum verpasste es der TSV Amicitia, schneller für noch klarere Verhältnisse zu sorgen. Die Gastgeber gaben angesichts der kleinen Schwächephase der Viernheimer Offensive nicht auf und spielten ihre Angriffe geschickt aus. Nach dem zwischenzeitlichen 24:29 konnten sie bis zum Schlusspfiff auf 27:30 verkürzen.

„Das war ein mehr als ordentlicher Auftakt“, meinte der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal nach der Partie. Vor allem Jan Willner auf Linksaußen, Tim Gröger auf Rückraum-Mitte und Rouven Müller am Kreis hätten eine starke Leistung gegen den heimstarken Gegner gezeigt. Mit dem Auswärtssieg ist der erste Schritt Richtung Halbfinale der Aufstiegsrunde getan, am Samstag, 26. März, folgt der zweite Schritt. Und das wird keine einfache Aufgabe für das Viernheimer Team.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner 9, Ronny Unger, Marcel König, Justus Mehl 4, Tim Gröger 6, Sven Walther, Robin Helbig 1, Björn Van Marwick 2, Philipp Oswald 1, Ernst Mantek 2, Rouven Müller 5, Fabian Medler. su