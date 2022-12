Sieg zum Jahresabschluss

Viernheim. Mit dem 30:26-Heimsieg gegen die TSG Eintracht Plankstadt haben die Handballer des TSV Amicitia einen gelungenen Jahresabschluss gefeiert.

Durch den Erfolg kletterten die Viernheimer in der Tabelle der Badenliga auf den zweiten Platz. In dieser Woche können sich die Platzierungen nochmals verschieben. Wenn die SG Pforzheim/Eutingen 2 ihr Nachholspiel gegen Plankstadt gewinnt, wäre Viernheim wieder Dritter. Mit dieser Platzierung nach der Hinrunde wären die Handballer zufrieden, auch weil sie in den Spielen in Hardheim, in Malsch-Rot und zuhause gegen Friedrichsfeld Punkte liegen ließen.

Vor heimischem Publikum zeigten die Herren gegen Plankstadt eine geschlossene Mannschaftsleistung, hatten aber viele Schwankungen im Spiel. Der Start in die Begegnung verlief aber sehr gut: wunderschön herausgespielte Torchancen wurden erfolgreich abgeschlossen. Mantek, Willner und Walther sorgten für ein frühes 3:0, das die Viernheimer auf 8:3 ausbauten konnten. Der TSV Amicitia erhöhte auf 11:5 und schraubte den Vorsprung dann auf 15:8 aus.

Ein erstes kleines Tief führte dazu, dass Plankstadt das Spiel offener gestalten konnte. Die Gäste verkürzten auf 15:10, Viernheim nahm eine Auszeit. Kurz vor der Pause sorgte Plankstadt mit einem Doppelschlag dafür, dass es mit einem Unterschied von vier Treffern in die Pause ging.

In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte blieben bei den Viernheimern beste Tormöglichkeiten ungenutzt und im Spielaufbau kam man mit der defensiveren Deckung der Gäste nicht zurecht. Plankstadt konnte folgerichtig weiter verkürzen auf 18:16. Es schien, als würden die Blau-Grünen nervös werden. Doch dann sorgten ein Zwischenspurt der Hausherren mit Toren von Helbig und van Marwick dafür, dass das Ergebnis wieder deutlicher aussah (23:16). Bis zwölf Minuten vor Schluss hielt der Abstand, dann hatte Plankstadt wieder mehr vom Spiel und war treffsicherer als der TSV Amicitia.

Nach dem 27:22 kamen die Gäste zu vier Treffern in Serie und rückten Viernheim gefährlich nahe (27:26). Doch ein sicher verwandelter Siebenmeter von Sven Walther sorgte für die Entscheidung, der Kampfgeist der Gäste war gebrochen. Unger und Mantek sorgten für den Schlusspunkt der Partie. Am Ende stand ein verdienter Sieg für die Viernheimer Handballer und der zweite Rang in der Badenliga.

TSV Amicitia: Marius Walter, Jan Willner 3, Ronny Unger 1, Hossameldin Hassanien 2, Justus Mehl 3, Dominic Sauer 1, Linus Harmgarth, Sven Walther 7/4, Robin Helbig 3, Björn Van Marwick 4, Marcel Deege, Ernst Mantek 2, Fabian Medler 4. su