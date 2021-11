Sieg und Niederlage nah beieinander

Viernheim. Ein anstrengendes Wochenende liegt hinter den Spielern der Rhein Neckar Metropolitans. In der Jugend-Basketballbundesliga JBBL stand ein Doppelspieltag an, bei dem das Kooperationsteam der BG Viernheim/Weinheim und der SG Mannheim innerhalb von 24 Stunden zu einem Sieg und einer Niederlage kam.

Am Samstagnachmittag stand das Derby beim USC Heidelberg an. Die Bedeutung dieses Spiels war für alle Beteiligten sofort spür- und sichtbar, beide Teams führten die Begegnung von Beginn an sehr intensiv. Es entwickelte sich ein kampfbetontes aber auch recht zerfahrenes, hektisches Spiel, in dem sich in der ersten Hälfte keine Mannschaft absetzen konnte. Nach einem 19:18 für die Metropolitans nach dem ersten Viertel stand die Partie zur Halbzeit unentschieden (43:43).

Direkt mit Wiederanpfiff gelang den Metropolitans ein vorentscheidender 8:0-Lauf, diesen Vorsprung sollten die Heidelberger Hausherren bis zum Abpfiff nicht mehr einholen. Zwar kamen der USC im Schlussviertel noch einmal nahe, doch dann waren es die beiden Guards der Metropolitans, Top-Scorer Koray Kocak und Cris Becht, die sich durchsetzen konnten und am Ende auch von der Freiwurflinie die Nerven behielten. So bejubelte das Team von Headcoach Ali Kocak am Ende einen 86:75-Derbysieg.

Metropolitans: Koray Kocak (34 Punkte/4 Dreier), Cris Becht (26), Emilian Fauth (9), Linus Soltau (8/2), Axel Eckert (6/1), Niklas Stefanos Schiewe (2), Valentine Chinamere (1), Philipp Handel, Tim Heineke, Diego Kirse, Monay Felix Simba Mavengo, Raphael Zeh.

Am Sonntag war die Nachwuchsmannschaft der S.Oliver Würzburg Akademie in der Weinheimer TSG-Halle zu Gast. Der Sieg gegen den regionalen Rivalen steckte den Metropolitans zu Beginn der Partie noch deutlich in den Knochen. Man konnte nicht wie sonst Druck in der Verteidigung gegen die Gegner aufbauen, sondern war zu oft einen entscheidenden Schritt zu langsam.

So führte Würzburg nach den ersten zehn Minuten mit 26:14. Danach zeigten die Anpassungen von Headcoach Ali Kocak Wirkung, die Hausherren holten bis zur Pause neun Punkte auf und lagen beim 36:39 nur noch knapp zurück.

Nach der Halbzeit blieben die Teams lange auf Augenhöhe, die Metropolitans lagen vor dem Schlussviertel nur noch einen Punkt hinten (50:51). Kurz darauf gingen sie sogar in Führung, die sie in der 36. Minute bis auf 64:59 ausbauen konnten.

In den Schlussminuten mussten sie aber dem kräftezehrenden Wochenende mehr Tribut zollen als ihre Gegner, die das Spiel zu ihren Gunsten drehten und am Ende knapp mit 75:73 gewannen.

Metropolitans: Koray Kocak (27/4), Cris Becht (22/3), Emilian Fauth (12), Diego Kirse (6), Axel Eckert (4), Niklas Stefanos Schiewe (2), Valentine Chinamere, Philipp Handel, Tim Heineke, Monay Felix Simba Mavengo, Linus Soltau, Raphael Zeh.

Die Metropolitans haben vor dem abschließenden Spieltag der Vorrunde nur noch sehr theoretische Chancen auf die Hauptrunde. Dazu müsste nicht nur ein Sieg beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners gelingen, gleichzeitig müsste Würzburg gegen den sieglosen Tabellenletzten BIS Baskets Speyer verlieren und Heidelberg gegen Hanau gewinnen.

Wahrscheinlich werden die Metropolitans, wie in den Vorjahren auch, ab Mitte November in der Relegationsrunde um den Liga-Verbleib kämpfen. su