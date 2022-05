Sieg und Niederlage für Viernheimer Teams

Viernheim. Gegen Ende der Saison der Fußball-Kreisklasse A 2 Mannheim stehen noch wichtige Entscheidungen an. Mit dem SKV Sandhofen ist die Meisterschaftsfrage zwar geklärt, es geht aber noch um die Relegationsplätze, die Aufstieg und Abstieg betreffen. Die beiden Viernheimer Vertreter haben damit aber nichts mehr zu tun, kamen am Wochenende zu unterschiedlichen Ergebnissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So verlor die SG Viernheim gegen die SG Hohensachsen mit 1:3 während die Reserve des TSV Amicitia nach einer starken Vorstellung gegen die TSG Weinheim 2 mit 4:0 gewinnen konnte. Dadurch kletterten die Blaugrünen wieder auf Rang neun.

TSV Amicitia Viernheim 2 – TSG Weinheim 2 4:0 (2:0)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Nachbarschaftsduell der beiden Reserveteams des TSV Amicitia und der TSG Weinheim behielten die Hausherren überraschend deutlich die Oberhand und revanchierten sich damit auf das Tor genau für die 0:4-Hinspielniederlage. Die Blaugrünen zeigten eine ihrer besten Saisonleistungen. Dabei hatte es nicht gut begonnen, denn Joseph Collier vergab einen Elfmeter. Anschließend musste Torhüter Leon Düster zweimal einen Rückstand verhindern. Eren Demirci (27.) und Fynn Mandel (45.) waren es schließlich, die für eine 2:0-Pausenführung sorgten.

Auch nach dem Seitenwechsel war das Team von Trainer Tobias Kleiner spielbestimmend, es dauerte aber bis zur 76. Minute, ehe Demirci mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Kurz vor dem Schlusspfiff markierte Baris Polat mit einem verwandelten Foulelfmeter den 4:0-Endstand.

SG Viernheim – SG Hohensachsen 1:3 (1:1)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Orangenen kassierten eine Niederlage, die am Ende nicht mehr weh tat. Ist man nach einem langen Kampf gegen den Abstieg doch längst am rettenden Ufer angekommen.

Die Partie gegen die Gäste von der Bergstraße begann für das Team von Trainer Ralf Dalmus positiv, denn in der 24. Minute konnte Marco Buttler mit seinem siebten Saisontreffer die Hausherren in Führung bringen und zog in der Torjägerstatistik mit seinem Mannschaftskollegen Steven Schreck gleich. Fast mit dem Halbzeitpfiff glich Hohensachsen durch Andreas Hauke aber noch aus.

Im zweiten Abschnitt machten die Gäste durch einen Doppelschlag von Kevin Biliktü (50./63.) schließlich alles klar. JR