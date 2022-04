Sieg und Niederlage für Viernheim

Viernheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Mannheimer Fußball-Kreisklasse A 2 erlebten am vergangenen Sonntag unterschiedliche Gefühle. Während die zweite Garnitur des TSV Amicitia gegen den SC Käfertal eine 1:3-Heimniederlage kassierte, konnte die SG Viernheim im heimischen Familiensportpark West gegen den MFC Phönix Mannheim einen wichtigen 2:1-Sieg verbuchen. Damit haben sich die Orangenen im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft verschafft.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SC Käfertal 1:3 (0:2)

Die Reserve der Blau-Grünen zeigten sich gegen einen favorisierten Gegner erneut lange Zeit ebenbürtig, standen am Ende aber wieder mit leeren Händen da. In der ersten Halbzeit hatte der Gast aus Käfertal Vorteile und lag zur Pause nach Treffern von Abdarame Konate (15.) und Omar Battaglini (35.) nicht unverdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser ins Spiel und wurde für ihre Bemühungen mit dem Anschlusstreffer durch Kerem Kuzu belohnt (58.). Zum Ausgleich reicht es allerdings nicht. Stattdessen traf Marcel Sutter (70.) für die Mannheimer zum 1:3-Endstand. Trotz der Niederlage ist die Lage für die Viernheimer noch relativ komfortabel. Mit 21 Punkten nach 22 Spielen und Tabellenplatz elf ist der Vorsprung auf die bedrohliche Zone mit elf Zählern noch recht deutlich.

SG Viernheim – Phönix Mannheim 2:1 (1:0)

Mit einem letztendlich glücklichen 2:1-Heimerfolg über den MFC Phönix Mannheim hat die SG Viernheim im Abstiegskampf wertvollen Boden gutgemacht. Die zerfahrene Partie litt unter vielen Fehlern auf beiden Seiten.

Den besseren Start hatten die Hausherren erwischt, ihre Angriffe aber nicht konzentriert zu Ende gespielt. Trotz guter Möglichkeiten blieb es zunächst beim 1:0, das Daniel Jeremic nach einem gut getreten Eckball von Linksfuß Claus Bopp per Kopf erzielte (22.). Die Führung gab den Orangenen allerdings nicht die erhoffte Sicherheit, im Gegenteil. Die Mannheimer kamen immer besser ins Spiel.

Dass es zur Pause noch 1:0 stand, hatten die Viernheimer Kicker ihrem Keeper Luigi Pansini zu verdanken, der den verletzten Stammtorhüter Dennis Steiner gut vertrat.

Auch nach Wiederanpfiff hatten die Gäste mehr vom Spiel, während die Mannen von Trainer Ralf Dalmus nur noch selten vor dem Gehäuse der Gäste auftauchten. Nachdem Mannheims Spielgestalter Hossein Ibrahim den möglichen Ausgleich verpasst hatte, war Merage Saai mit einer tollen Einzelleistung zum 1:1 erfolgreich (63.). Phönix drängte auf den Siegtreffer. Den aber erzielten die Südhessen. Nach einem von Bopp schnell ausgeführten Freistoß traf Marco Buttler per Direktannahme unhaltbar ins lange Eck (82.). JR

