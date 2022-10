Sieg und Niederlage für den SRC

Viernheim. Die Viernheimer Ringer waren am verlängerten Wochenende gleich zweimal gefordert, und dabei gab es knappe Ergebnisse. Am Samstagabend musste man im Derby in heimischer Waldsporthalle gegen Aufsteiger KSV Rimbach den Gästen einen 15:13-Sieg überlassen. Gejubelt wurde dann aber am Tag der Deutschen Einheit, als der Vergleich beim alten Rivalen RKG Reilingen/Hockenheim hauchdünn mit 16:14 gewonnen wurde. Nach drei Kampftagen stehen ein Sieg und zwei Niederlagen zu Buche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SRC Viernheim – KSV Rimbach 13:15: Das Derby lockte gut 450 Zuschauer zum ersten Heimkampf der neuen Saison in die Waldsporthalle, darunter viele Fans der Odenwälder. Unter den Besuchern waren auch die erfolgreichen Triathlon-Frauen des TSV Amicitia Viernheim aus der ersten Bundesliga. Schon vor dem ersten Gong herrschte eine tolle Atmosphäre. Der Auftakt war dann auch ganz nach dem Geschmack der Hausherren.

Moldawiens frisch gebackener Meister Demian Liutcanov zeigte sich im Freistil (bis 57 Kilo) gegen Lasse Schuldt von seiner besten Seite und beendete das ungleiche Gefecht nach einer Kampfzeit von 1:38 durch technische Überlegenheit. Ungleich war auch der Kampf zwischen Julian Scheuer und Rafal Krajewski im griechisch-römischen Stil (bis 130 Kilo), was schon auf der Waage abzulesen war. Der Viernheimer kam mit seinen 90 Kilo Körpergewicht nicht gegen die Masse des Gegners (126 Kilo) an und lag nach vier Minuten mit 0:16 entscheidend im Hintertreffen.

10:5-Erfolg von Schmidt

Mehr zum Thema Ringen SRC startet mit Niederlage Mehr erfahren

Danach war wieder der Gastgeber an der Reihe, als Christian-Vasile Vagiunic gegen Jozsef Andrasi im Griechisch-römisch (bis 61 Kilo) mit 5:1 Punkten die Oberhand behielt. Die Euphorie unter den Viernheimer Fans stieg, als Sebastian Schmidt (98 Kilo, Freistil) gegen Saba Chikhradze ein 10:5-Erfolg gelang. Die Ernüchterung erfolgte schnell, denn Richard Vilhelm war im freien Stil (bis 66 Kilo) gegen Julien Zinser mit 5:16 Punkten deutlich unterlegen. Deshalb ging es mit einer knappen 8:7-Führung für den Gastgeber in die Pause.

Ständiges Auf und Ab

Im zweiten Teil legte Rimbach durch Oldrich Varga den besseren Start hin. Florian Scheuer war dem Gästeringer im Griechisch-römisch (bis 86 Kilo) deutlich unterlegen. Pascal Hilkert brachte wieder Spannung in den Abend, nach dem er im Griechisch-römisch (bis 71 Kilo) seinen Kontrahenten Marc Janske mit 6:0 in die Schranken gewiesen hatte. Das Auf und Ab ging weiter, denn im Kampf Matthias Schmidt gegen Daniel Seibold (Freistil, bis 80 Kilo) war der Rimbacher erfolgreich. Für die Sieg bringenden Punkte sorgte anschließend Nico Schmitt (Freistil/75 Kilo), der sich gegen Viernheims Yannick Ott mit 8:3 durchsetzen konnte. Am Ende konnte Vasile Alexandru Dosoftei gegen Andrej Kurockin im Griechisch-römisch (75 Kilo) mit seinem Sieg nur noch verkürzen.

RKG Reilingen-Hockenheim – SRC Viernheim 14:16: Das Derby in Reilingen am Tag der Deutschen Einheit war nicht weniger spannend als der Heimkampf zuvor gegen Rimbach. Diesmal allerdings konnten die Viernheimer einen Sieg bejubeln. Für die SRC-Punkte sorgten Demian Liutcanov (ohne Gegner), Cristian-Vasile Vagiunic, Pascal Hilkert, Vasile Alexandru Dosoftei, Matthias Schmidt und Adam Varga.

SV Brötzingen – SRC Viernheim 0:40: Der SV 98 Brötzingen war nicht vollständig angetreten. Zwei Gewichtsklassen hatten die Pforzheimer nicht besetzen können, erlaubt ist jedoch nur eine offene Position. Gekämpft wurde dennoch. Erfolgreich waren dabei Nils Gerber (Schultersieg), Norman Balz (Technische Überlegenheit). Dieser Sieg bescherte den Südhessen nach Minuspunkten den zweiten Tabellenplatz. JR