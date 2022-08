Sieg und Niederlage

Viernheim. Die Viernheimer Vertreter lieferten am Sonntag in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim unterschiedliche Vorstellungen ab, entsprechend war die Laune nach dem Schlusspfiff. Während die zweite Mannschaft des TSV Amicitia den Saisonauftakt gegen die SG Hemsbach mit 1:5 deutlich vermasselte, kam die SG Viernheim gegen den SC Blumenau beim 3:2-Heimerrfolg im dritten Spiel zum zweiten Sieg. Ein starker Saisonstart ist also gelungen. Die Blau-Grünen haben am Mittwoch, 24. August, um 19 Uhr auf eigenem Rasen gegen den TSV Schönau die Chance, ihre ersten Punkte einzufahren.

Einen klassischen Fehlstart hat die Zweitvertretung des TSV Amicitia hingelegt. Die Reserve der Blau-Grünen ist erst am dritten Spieltag in die Saison eingestiegen, kassierte dabei aber gleich eine deftige 1:5-Schlappe gegen Kreisligaabsteiger SG Hemsbach. Bis zur Pause sah es beim Stand von 1:2 allerdings noch gut aus für das Team von Trainer Tobias Kleiner. In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren dann aber chancenlos.

Roman Magel sorgte mit einem Elfmeter in der elften Minute für die frühe Gästeführung. Den Ausgleich durch Joel Schroth (27.) beantworteten die Bergsträßer praktisch im Gegenzug durch Luciano Monachello mit dem 1:2. Nach gut 60 Minuten sorgte Magel mit seinem zweiten Treffer zum 1:3-Zwischenstand. Die Viernheimer hatten nicht mehr entgegenzusetzen und kassierten noch zwei weitere Gegentreffer durch Seedy Sonko (57.) und Marko Agatic (87.).

Die Orangenen mussten in ihrer Begegnung wieder einem Rückstand hinterherlaufen, konnten die Partie aber erneut drehen. Schon nach acht Minuten ging der Aufsteiger aus Blumenau durch Rafael Ogel in Führung. Danach taten sich die Hausherren lange Zeit schwer, ehe Kapitän Marco Buttler noch vor der Pause ausgleichen konnte (30.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber dann deutlich präsenter und gingen durch Neuzugang Alico Zitzer mit 2:1 in Führung (52.). Die Mannheimer drängten danach zwar auf den Ausgleich, bissen sich aber an der SG-Deckung die Zähne aus. Buttler sorgte mit seinem zweiten Tor in der 81. Minute dann für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer in der 88. Minuten, erneut war Ogel erfolgreich, fiel dann zu spät und die Viernheimer konnten erneut jubeln.

Kuriosum an Rande. Während Ralf Dalmus als Spielertrainer der Viernheimer einmal mehr die Kickstiefel geschnürt hatte, stand auf der Gegenseite Sohnemann Marlo auf dem Platz. Das Familienduell ging also an den Vater. JR