Sieg und Niederlage

Viernheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim haben die Saison mit unterschiedlichen Ergebnissen beendet. Während die Reserve des TSV Amicitia im Waldstadion die SG Hohensachsen deutlich mit 4:1 besiegte, kassierte die SG Viernheim im Familiensportpark eine 2:4-Heimniederlage. Auf die Abschlusstabelle hatten die Ergebnisse keine großen Auswirkungen mehr, die Blau-Grünen rückten allerdings noch auf Platz neun vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2 Bilder Steven Schreck und die SG Viernheim hatten gegen die TSG Lützelsachsen 2 das Nachsehen. © Berno Nix

Mit einem souveränen Heimsieg konnten die Hausherren eine Saison mit Höhen und Tiefen versöhnlich beenden. Dabei begannen die Gastgeber furios, führten nach 13 Minuten durch Treffer von Joel Schroth (2.), Kerem Kuzu (10.) und erneut Schroth schon mit 3:0. Danach erlahmte allerdings der Elan der Blau-Grünen, weil man besonders gute Pässe spielen wollte, die dann aber meist beim Gegner landeten. Überraschend kam der Anschlusstreffer, den Imanuel Jesse nach einer Viertelstunde markierte.

Auch in der zweiten Halbzeit plätscherte die Begegnung so dahin. Höhepunkt war in der 84. Minute noch die Einwechslung von Trainer Tobias Kleiner, der es sich nicht nehmen ließ, auch einmal für den TSV Amicitia in einem Pflichtspiel mitzuwirken. Den Schlusspunkt setzte allerdings Offensivspieler Kerem Kuzu mit seinem zweiten Treffer zum 4:1-Endstand (86.).

Die SG Viernheim verabschiedete sich mit einer Heimniederlage aus einer enttäuschend verlaufenen Saison. Beim Team von Trainer Ralf Dalmus fehlte über die gesamte Runde gesehen die Konstanz, auch weil es im Kader viele Veränderungen gab. Gegen die Reserve der TSG Lützelsachsen stand das letzte Aufgebot auf dem Platz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Trotzdem ging es mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Kevin Funder hatte die Bergsträßer schon nach acht Minuten in Fürhung geschossen, Marco Buttler (18.) und Bilen Yagiz per Foulelfmeter (34.) drehten den Spieß aber wieder um. Kurz nach Wiederanpfiff war erneut Funder zur Stelle, um zum 2:2 auszugleichen (48.).

Abwehrspieler verhindern Tor

Lützelsachsen war jetzt die bessere Mannschaft, ließ aber zahlreiche klare Möglichkeiten ungenutzt, gleich dreimal mussten Viernheimer Abwehrspieler auf der Torlinie retten. Das Offensivspiel der Orangenen blieb dagegen zu ungefährlich. So kamen die Gäste in der 82. Minute per Handelfmeter durch Funder zum Führungstreffer. Verursacher Recep Ilgüner sah für die Verhinderung eines Tores nur die gelbe Karte, obwohl hier rot angebracht gewesen wäre.

Als die Platzherren in der Schlussphase auf den Ausgleich drängten, war Luca-Jonas Fath kurz vor dem Abpfiff mit seinem Treffer zum 2:4-Endstand erfolgreich. JR