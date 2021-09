Sieg in der offenen Klasse

Viernheim. Beim Short Track Swim&Run in Griesheim waren mehrere Triathletinnen und Triathleten des TSV Amicitia am Start. Die Viernheimer feierten zahlreiche Plätze unter den Top Drei, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen.

In der offenen Klasse über 500 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen war Matthias Thome am Start. Mit 26:39 Minuten war er Schnellster und holte damit den einzigen Viernheimer Tagessieg in Griesheim. In der Jugend A standen dieselben Distanzen auf dem Programm. Janik Schmitt (30:26 Minuten) kam auf Platz vier, Louis Bugert (31:21) auf Platz fünf ins Ziel.

Bei den Jugendlichen B war Corvin Münch einziger Viernheimer Starter. Für ihn standen 400 Meter Schwimmen und 2,5 Kilometer Laufen auf dem Programm. Der Starter machte ein gutes Rennen und kam nach 16:41 Minuten auf den dritten Platz. Bei den Schülerinnen A (400 Meter Schwimmen und 2,5 Kilometer Laufen) wurde Carlotta Schmidt (20:04 Minuten) Fünfte. Allerdings war sie wegen eines Kampfrichter-Fehlers 100 Meter zu viel geschwommen, was ihr die Chancen auf eine bessere Platzierung nahm.

Bei den Schülern A kam Felix Bugert (18:56 Minuten) auf Rang sechs ins Ziel, dahinter Enno Müller (18:57) auf Platz sieben. Die Platzierungen der weiteren Viernheimer: Marlon Münch (Platz acht), Leo Grubert (Platz neun), Nick Jeckstadt (Platz zwölf), Felix Elvermann (Platz 13). Bei den Schülern B ging mit Phil Petri nur ein TSV-Amicitia-Starter ins Rennen, aber das mit großem Erfolg: 10:44 Minuten über 200 Meter Schwimmen und 1,5 Kilometer Laufen bedeuteten Platz zwei. Bei den Schülern C (100 Meter Schwimmen und 400 Meter Laufen) sicherten sich die Viernheimer zwei zweite Plätze: Cara Bugert kam nach 4:54 Minuten ins Ziel, Bruno Petri nach 5:55 Minuten.

Während des Wettkampfs wurden die 13 Kinder- und Jugendlichen von Stefan Haas, Stefan Winkenbach, Matthias Thome sowie Nicolas und Tobias Honsowitz aus dem Triathlon-Trainerstab des TSV Amicitia Viernheim betreuet. su