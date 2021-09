Sieg im Juniorinnen-Team

Viernheim. Raja Neumann und Kim Heidemann vom TSV Amicitia waren bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Triathlon am Start. Beide zeigten gute Leistungen und freuten sich über einen Titel: Kim Heidemann wurde mit dem hessischen Team Deutsche Mannschaftsmeisterin bei den Juniorinnen.

750 Meter Schwimmen im Schleichersee, 20 Radkilometer und fünf Kilometer Laufen standen für die Juniorinnen und Jugendlichen A beim Paradies-Triathlon in Jena auf dem Programm. Die Bedingungen waren schwierig: Beim Massenstart mit 75 Athletinnen im Neopren-Anzug gab es im kalten See viel Gedränge. „Es ging drunter und drüber im Wasser“, beschreibt Kim Heidemann ihre Erfahrungen. Nach 12:26 Minuten kam sie aus dem Wasser, Teamkollegin Raja Neumann war nach 11:59 Minuten in der Wechselzone. Wegen dieser Schwierigkeiten verpasste Heidemann die stärkere Radgruppe der Juniorinnen. Und auch beim Radfahren gab es Probleme: Weil die Radlerinnen nicht gut zusammenarbeiteten, konnten sie das Tempo auch nicht anziehen und zur Spitzengruppe aufschließen. Deutlich zufriedener waren Raja Neumann (17:48 Minuten) und Kim Heidemann (16:00 Minuten) mit ihren abschließenden Läufen.

In der DM-Einzelwertung der Jugend A stand am Ende ein 19. Platz für Raja Neumann, die mit ihrem ersten Start bei einer Jugend-DM sehr zufrieden war. Kim Heidemann landete bei den Juniorinnen auf dem 16. Rang. Das hessische Juniorinnen-Team mit der Einzelsiegerin Jule Behrens und der Viertplatzierten Finja Schierl und Kim Heidemann wurde Deutscher Mannschaftsmeister. su