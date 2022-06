Siedler laden zum Fest

Viernheim. Nach der 70. Ausgabe musste zwei Jahre lang eine Zwangspause eingelegt werden, doch jetzt wird wieder gefeiert: Am kommenden Wochenende, 1. bis 3. Juli, findet das traditionelle Siedlerfest auf dem Siedlerplatz statt.

Bereits am vergangenen Wochenende haben 25 Helfer das große Festzelt aufgestellt und waren bei der kompetenten Anleitung des Zeltmeisters in wenigen Stunden fertig. Das eingespielte Team baute auch noch Bühne und Theke auf und bereitet bis Freitag alles für das beliebte Volksfest vor. „So hoch wie dieses Jahr war die Helferzahl noch nie“, berichtet Michael Hanf, der für das Fest mitverantwortlich ist. Nach der Corona-Pause freuen sich also nicht nur die Besucher, sondern auch die Gastgeber auf ihr dreitägiges Fest.

Los geht es am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr. Livemusik ist ab 19.30 Uhr geplant, wenn die Band „Cabrio“ spielt. Die Formation aus Worms ist mittlerweile seit Jahren in Viernheim beim Siedlerfest zu Gast und will wieder für mächtig Stimmung im Festzelt sorgen. Ausschank- und Festende ist für 1 Uhr vorgesehen.

Livemusik, Gottesdienst und mehr

Am Samstag, 2. Juli, geht es um 18 Uhr weiter. „Uptown Seven“ feiern dann ihre Premiere auf der Siedlerfest-Bühne. Die Band mit Musikern aus der Metropolregion präsentiert ihre musikalische Bandbreite von Funk und Soul über Schlager bis hin zu Pop und Rock. Auch am Samstagabend endet die Party um 1 Uhr.

Am Sonntag, 3. Juli, beginnt der dritte Siedlerfest-Tag um 10 Uhr mit einem (Familien-)Gottesdienst im Festzelt. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von „Musik hoch drei“, die Kindertagesstätte St. Michael gestaltet die Liturgie mit.

Nach dem Frühschoppen bereiten die ehrenamtlichen Helfer das Mittagessen für die Gäste vor. Es wird Leckeres vom Grill und aus der Küche serviert, und natürlich werden erfrischende Getränke ausgeschenkt. Bei Kaffee und Kuchen klingt das Fest am Nachmittag aus. Für die Kinder wird wie immer neben dem großen Festzelt ein kleiner Vergnügungspark mit Fahr- und Spaßgeschäften aufgebaut. su