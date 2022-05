Sicherheit von Rädern und Ausflugsziele im Mittelpunkt

Viernheim. Am Samstag hieß es in Viernheims Innenstadt wieder: „Denk neu - denk Rad“. Im Rahmen dieser Kampagne informierten auf dem Apostelplatz Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen über Möglichkeiten, Fahrräder richtig zu sichern, und beantworteten Fragen. Nicht weit davon entfernt hatten sich in der Schulstraße neben dem Wochenmarkt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sowie das Brundtlandbüro zusammen mit dem Tourismus Service Bergstraße niedergelassen, um die schönsten Radwege im Kreis zu präsentieren und um Tipps zu geben.

Die Polizisten erregten in der Fußgängerzone mit einem Segway Aufmerksamkeit, das mit Blaulicht und Martinshorn ausgestattet war, und einem E-Bike, das ebenfalls als Dienstfahrzeug diente. „Hier wird ganz schön viel Fahrrad gefahren, entsprechend gut war auch die Resonanz bei unserem Infostand“, freute sich Polizeihauptkommissarin Simone Stock im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Beamten hatten zahlreiche Neuheiten mitgebracht. So gibt es mittlerweile Fahrradschlösser, in die der Zylinder der Hausanlage eingebaut werden kann. Somit wird danach nur ein Schlüssel gebraucht. Zudem gibt es Fahrradhelme, in deren hinteren Teil ein Rücklicht und sogar eine Regenkappe integriert sind.

Lücke soll geschlossen werden

Martin Ronzheimer zeigte auf, welche Schlösser sich Radbesitzer anschaffen sollten, um einen Diebstahl zu verhindern beziehungsweise um den Tätern das Leben so schwer wie möglich zu machen. „Je teurer das Rad, desto teurer das Schloss“, so der deutliche Rat des Polizeibeamten. Denn zuletzt standen gerade hochwertige E-Bikes im Fokus der Übeltäter, die oft gezielt zugriffen und auch vor abgeschlossenen Fahrradkellern oder Garagen keinen Halt machten.

Derzeit wird am Radweg entlang der Landesstraße 3111 in Richtung Hüttenfeld gebaut. Außerdem ist ein Radschnellweg zwischen Weinheim und Mannheim durch Viernheimer Gemarkung geplant. In absehbarer Zeit soll des Weiteren die Lücke des Radweges in Richtung Bergstraße zwischen der Abfahrt Ziegelhütte und dem Kreisel Muggensturm geschlossen werden.

Der Kreis Bergstraße weist außerdem Radwanderstrecken zu sehenswerten Zielen aus. „Wir sind froh, unsere Projekte heute in Viernheim präsentieren zu können, gibt es doch hier viele Radfahrer“, war Maria Zimmermann vom Tourismus Service Bergstraße zuversichtlich, etliche Informationen weitergeben zu können. Auch das Stadtmarketing Lampertheim war vertreten. Die Spargelstadt verfügt bereits über eine elektrisch unterstützte Rikscha. „So etwas wird es bald auch bei uns geben. Hierfür werden noch Fahrer gesucht, die dann Senioren und Menschen mit Einschränkungen spazierenfahren oder sie bei Einkäufen und Arztbesuchen unterstützen“, erklärte Birgit Riegraf von der Stadtverwaltung.

Ein weiterer Termin im Rahmen der Radkampagne ist für Samstag, 25. Juni, 9 bis 13 Uhr, vorgesehen. Dann soll es um das Thema Familienmobilität mit dem Fahrrad gehen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.radfahren-viernheim.de und www.diebergstrasse.de.