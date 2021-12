Showdown zum Ende der Saison

Viernheim. Am Samstag, 11. Dezember ist es soweit: In der Waldsporthalle Viernheim wird mit Spannung der nächste Heimkampf der Viernheimer Ringer erwartet. Dieser ist gleichzeitig der zehnte und letzte Kampftag der laufenden Bundesliga-Runde und damit das Saisonfinale.

Erneut wird die schwerste Aufgabe auf die Athleten des SRC Viernheim zukommen: Der nahezu ungeschlagene Spitzenreiter und unangefochtene Tabellenführer SV Wacker Burghausen aus dem 500 Kilometer entfernten Landkreis Altötting in Oberbayern wird erwartet. Zu Recht hat sich Burghausen in den Jahren 2017/18, 2018/19 und 2019/20 den Mannschafts-Meistertitel erkämpft.

Der Hinkampf, der auswärts am 30. Oktober stattgefunden hatte, endete mit 27:4 erwartungsgemäß deutlich für Burghausen. Matthias Schmidt und Arkadiusz Böhm hatten damals die Punkte für Viernheim geholt; die weiteren acht Kämpfe waren verloren gegangen.

Gespannt blickt der SRC Viernheim auf die Aufstellung der Gäste. Ebenso gespannt durfte man im Vorfeld sein, welche Athleten nach dem Stilwechsel zwischen Hin- und Rückrunde erneut aufeinander treffen würden.

Vasyl Ilnytskyi gegen Givi Davidovi sowie Arkadiusz Böhm gegen Mansur Dakiev wären hier mögliche Paarungen. Den Kampf gegen Ilnytskyi hatte der Burghausener Athlet Davidovi mit 10:2 nach Punkten gewonnen. Den Kampf gegen Dakiev hatte Arkadiusz Böhm mit 3:6 nach Punkten für sich entscheiden können.

Sportchef Sascha Niebler und Coach Michael Böh haben als Ziel für den letzten Kampftag ausgegeben, sich mit guten Leistungen der jungen SRC-Mannschaft von ihren treuen Fans und Sponsoren aus der Saison zu verabschieden, bevor es 2022 in der Zweiten Liga einen Neuanfang geben wird. Mehr als das: Die Viernheimer Athleten werden am Samstag alles geben, um den Zuschauern hochkarätiges Ringen zu bieten und den ein oder anderen Kampf für sich zu entscheiden.

Um 19.30 Uhr heißt es also am Samstag für alle Fans des SRC Viernheim: „Showdown“ in der Bundesliga. Der SRC Viernheim freut sich auf lautstarke Unterstützung von den Tribünen und hofft, dass sich – trotz der Pandemie geschuldeten Umstände – viele Zuschauer dieses Spektakel nicht entgehen lassen werden und verspricht, dass für das leibliche Wohl auch diesmal wieder bestens gesorgt sein wird. JR