Loungemusik mit Thomas Helbig gibt es beim „Treffpunkt am Rovigoplatz“, der am Dienstag, 4. Oktober, stattfindet. Die Besucher sind im Rahmen der Aktion „Heimatshoppen“ eingeladen, von 15 bis 19 Uhr ihren Arbeitstag bei regionalen Spezialitäten und Marktangeboten ausklingen lassen. Musikalisch begleitet wird der nächste „Treffpunkt am Rovigoplatz“ diesmal vom Viernheimer Lokalmatador Thomas

...