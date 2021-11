Sharks wollen nächsten Sieg feiern

Viernheim. Nach einer Spielpause gehen dieses Wochenende wieder etliche Teams der BG Viernheim-Weinheim auf Korb- und Punktejagd. Dabei sind alle Teams auswärts gefordert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die weiteste Fahrt haben dabei die Herren 1 und die U18-1 vor sich. Beide Teams treten am Samstag in Freiburg an, die U18 um 15.30 Uhr und die Herren direkt anschließend gegen den USC Freiburg 2. Trainer Robin Zimmermann, der beide Mannschaften betreut, hofft, bei den Herren wieder auf seine Stammkräfte zurückgreifen zu können. Mit komplettem Team wolle man den Hausherren Paroli bieten und mit der eingespielten Taktik, die auf intensiver Verteidigungsarbeit beruht, erfolgreich sein. Beide Mannschaften haben bisher zwei Siege eingefahren und eine Niederlage erlitten. Ein Sieg würde die „Sharks“ aber weiter an der Tabellenspitze der Gruppe B in der Oberliga Baden halten.

Die BG um Salvatore Baragiola tritt in Freiburg an. © BG Viernheim-Weinheim

Bereits am Samstagnachmittag eröffnen die U14-2 in Ladenburg und die Herren 4 bei der TG Sandhausen 4 den Spieltag für die BG. Ebenfalls in Sandhausen spielen die Herren 3 (18 Uhr). Am Sonntag trifft die U14-1 in der Jugend-Oberliga auf die SG Mannheim (10 Uhr), die U18-2 tritt um 17.30 Uhr beim Heidelberger TV an. Die Herren 2 sind um 18 Uhr beim TSV Billigheim gefordert, den zweiten Sieg der Landesliga-Saison einzufahren. Zudem spielen um 13 Uhr die Rhein-Neckar Metropolitans in der JBBL bei Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners noch um die theoretische Chance, sich doch für die Hauptrunde zu qualifizieren. su