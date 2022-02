Sharks unterliegen den USC Heidelberg

Viernheim. Die Herren der BG Viernheim-Weinheim haben das Spitzenspiel gegen den USC Heidelberg verloren und die „Sharks“ mussten sich mit 59:66 geschlagen geben. Zu einer ungewöhnlichen Zeit, am Mittwochabend, traten die Basketballer in Heidelberg zum Spitzenspiel in der Stafel B der Oberliga Baden beim Tabellenführer USC Heidelberg 3 an. Und das Spiel hielt alles, was man sich von einer Begegnung des Ersten gegen den Zweiten erhofft. Im Hinspiel hatte die BG dem Spitzenreiter mit 66:44 die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht. Die Gäste kamen auch diesmal gut ins Spiel und führten nach den ersten zehn Minuten mit 19:11. Doch dann kam Heidelberg langsam ins Spiel und verkürzte bis zur Pause auf 30:25.

Der Vorsprung schmolz weiter, obwohl die BG-Spieler intensiv kämpften und diszipliniert verteidigten. „Besonders Tom Rothermel und Konstantin Hoffmann haben mir da sehr gut gefallen, offensiv wie defensiv“, lobte Zimmermann zwei seiner jungen Spieler nach dem dritten Abschnitt (44:46). Anfangs des letzten Viertels drehten die Heidelberger das Spiel mit einem 14:0-Lauf, der auch durch zwei Auszeiten des BG-Trainers nicht gestoppt werden konnte. Von dem Rückstand erholten sich die „Sharks“ nicht mehr. Sie konnten sich nur noch etwas herankämpfen.

Tom Rothermel (am Ball) wusste zu überzeugen. © GB Viernheim-Weinheim

„Wir haben super gespielt“, resümierte BG-Coach Robin Zimmermann nach der Partie. „Persönlich fand ich das trotz der Niederlage das beste Spiel.“ Das Reboundduell haben allerdings die Heidelberger gewonnen, was den Unterschied zum Hinspiel ausmachte. Die BG geht als Zweiter der Oberliga-Vorrunde in die Aufstiegsrunde, dort werden die Ergebnisse gegen die Teams der eigenen Staffel (USC Heidelberg 3 und voraussichtlich USC Freiburg 2) mitgenommen, es stehen dann noch sechs Spiele gegen die besten drei Teams der Staffel A aus. Die Runde wird voraussichtlich Anfang März beginnen, wenn alle Mannschaften feststehen, werden die Spiele terminiert.

BG Viernheim-Weinheim: Victor Habrich 15 Punkte/1 Dreier, Konstantin Hoffmann 9/1, Daniel Lohrke 9/1, Lukas Kreutzer 8/1, Tom Rothermel 8, Leon Bregulla 5, Dogukan Ceneli 3/1, Sebastian Geister 2, Patrick Dörr.

An diesem Wochenende sind die Herren 1 spielfrei. Dafür ist das JBBL-Team der Rhein-Neckar Metropolitans gleich zweimal auswärts im Einsatz. Am Samstag treten sie beim Tabellenzweiten Roth Energie BBA Gießen 46ers an (12 Uhr) und am Sonntag geht es zum Tabellennachbarn ASC Theresianum Mainz (13 Uhr). Zwei Spiele, die dem Team von Headcoach Ali Kocak, das weiterhin auf die Stammspieler Koray Kocak und Niklas Schiewe verzichten muss, alles abverlangen werden. Ebenfalls am Wochenende am Ball sind die Damen, die heute um 18 Uhr die DJK Rabbits Eppelheim in der Waldsporthalle empfangen. Dort treffen vorher schon die U14-Teams der BG und der SG Mannheim aufeinander (16 Uhr).

Das Nachbarschaftsduell bei der U16 steigt dagegen um 14 Uhr in Mannheim. Die weibliche U16 spielt heute in Leimen bei den Basket Ladies Kurpfalz (12 Uhr). Morgen geht es um 16 Uhr in der Waldsporthalle weiter mit dem U16-Spiel der BG gegen den USC Freiburg, um 14 Uhr trifft die U14-2 auf den TV Schwetzingen. Um 16 Uhr folgt die zweite Mannschaft der U16, die BAC Hockenheim erwartet. Zum Abschluss gehen die Herren 2 um 18 Uhr gegen den TSV Billigheim aufs Feld. su