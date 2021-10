Sharks stellen die Weichen erfolgreich auf Sieg

Viernheim. Lörrach war die weite Reise wert für die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim. Gleich zum Saisonstart ging es für die Sharks nach Südbaden, und dort gelang ihnen ein deutlicher 80:60-Sieg, der vor allem auf einer erheblichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit beruhte.

In der Pause hatte Coach Robin Zimmermann noch etliche Punkte im Spiel seines Teams zu bemängeln. Mit 38:33 führten die Hausherren in Lörrach. Die Sharks hatten es ihnen zu oft zu einfach gemacht, zu Punkten zu kommen. „Vor allem die Guards haben viele defensive Rebounds verschenkt“, kritisierte Zimmermann.

Starke zweite Hälfte

Das sollte sich dann in der zweiten Hälfte grundlegend ändern. Die Halbzeitansprache schien gewirkt zu haben, da insbesondere die Guards sehr viel Druck am Mann gemacht und die defensiven Rebounds kontrolliert haben, so dass die BG zu schnellen Fastbreak-Punkten kam.

Das dritte Viertel dominierten die Sharks mit 23:7 klar und stellten die Weichen auf Sieg. Wichtig war Zimmermann zudem, dass in der zweiten Hälfte auch die Bank-Spieler erfolgreich waren, während in der ersten Hälfte fast nur Lohrke und Baragiola trafen.

Auch im Schlussabschnitt ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und bauten den Vorsprung bis zum 60:80-Endstand aus.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (16 Punkte), Salvatore Baragiola (15), Patrick Dörr (14), Lukas Kreutzer (11), Tom Rothermel (10), Leon Bregulla (8), Victor Habrich (4), Dogukan Ceneli (2), Sebastian Geister. su