Sharks mit Verletzungspech

Viernheim. Robin Zimmermann ärgert sich über die knappe 63:64-Niederlage der BG Viernheim-Weinheim gegen den USC Freiburg II. Der Trainer der Oberliga-Herren der BG Viernheim/Weinheim haderte nicht nur mit dem Spiel seiner Mannschaft, sondern auch mit den Begleitumständen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Zwei meiner vier besten Spieler fielen aus, dann verletzt sich unser Top-Scorer Lukas Kreutzer direkt beim Sprungball und spielt das ganze Spiel über angeschlagen. Wir hatten damit nur noch Daniel Lohrke, der regelmäßig Punkte macht, auf dem Feld“, beschrieb Zimmermann die schwierige Ausgangslage für sein Team. Die Gegner aus dem Breisgau nutzten das aus und gingen im ersten Durchgang in Führung (13:18).

Selbst 16 Punkte von Top-Scorer Daniel Lohrke reichten für die Sharks nicht zum Sieg gegen den USC Freiburg II. © BG Viernheim-Weinheim

Im zweiten Viertel fanden die „Sharks“ besser ins Spiel, konnten den Rückstand bis zur Pause aber nicht verkürzen (33:38). „Unsere Punkteausbeute war das große Problem“, konstatierte Zimmermann, „nur zwei getroffene Dreier reichen im modernen Basketball absolut nicht aus.“

Einbruch in den letzten Minuten

In der zweiten Hälfte war der Coach zumindest mit der Defensivleistung seines Teams zufrieden. Aber offensiv haperte es weiterhin, vor Beginn des Schlussabschnitts lag man immer noch vier Punkte zurück (46:50). Dann aber fanden die Sharks den Weg in die Erfolgsspur, Dogukan Ceneli und immer wieder Lohrke erzielten Punkt um Punkt, während die Gäste mit ihren Kräften am Ende schienen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Keine fünf Minuten waren mehr zu spielen und die BG führte mit 61:51. Doch dann kamen die Breisgauer zurück, und bei den Sharks lief plötzlich nichts mehr zusammen. Der Vorsprung schmolz dahin. Freiburg ging in der Schlussminute durch einen Freiwurf mit 63:64 in Führung und verteidigte diesen knappen Vorsprung geschickt bis zum Spielende.

„Wir haben den jungen Spielern notgedrungen viel Spielzeit gegeben. Aber egal in welcher Besetzung, so ein Spiel darf man nicht mehr verlieren“, sagte Zimmermann. „Ich hoffe, insbesondere die Jungen lernen daraus und können in den nächsten Begegnungen mehr zurückgeben. Es waren einfach zu wenig Punkte und Assists und zu viele Turnover.“

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (16 Punkte), Dogukan Ceneli (12/2 Dreier), Sebastian Geister (11), Lukas Kreutzer (7), Tom Rothermel (7), Leon Bregulla (5), Patrick Dörr (4), Konstantin Hoffmann (1), Clemens van Miltenburg. su