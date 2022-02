Sharks legen eindrucksvollen Start hin

Viernheim. Den Basketballern der BG Viernheim-Weinheim ist die Revanche gelungen: Mit 82:62 gelang den Sharks ein deutlicher Erfolg gegen den Karlsruher TV.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trainer Robin Zimmermann musste einige Ausfälle junger Spieler hinnehmen. Tom Rothermel und Leon Bregulla waren mit ihren Teams in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) im Einsatz, Clemens van Miltenburg zog sich einen Tag vor dem Spiel eine leichte Verletzung zu. Zimmermann griff daher auf Markus Almenäs und Dean Spencer aus der zweiten Mannschaft der BG zurück, die Oberliga-Erfahrung aus den Vorjahren haben.

Daniel Lohrke steuerte 21 Punkte zum Sieg bei. © BG Viernheim-Weinheim

Ganz im Gegensatz zu vielen Partien dieser Saison legten die Sharks einen eindrucksvollen Start hin. Sie waren von der ersten Minute an hochkonzentriert und zogen bis zur Mitte des ersten Viertels bereits mit 20:4 davon. Vor allem Dogukan Ceneli und Daniel Lohrke konnten in dieser Anfangsphase nach Belieben punkten. Nach einer kleinen Schwächephase bis zum 29:14-Zwischenstand fing sich die BG wieder in der Verteidigung und ließ bis zur Halbzeit nur noch 13 Punkte zu. Da man sich in der Offensive weiter treffsicher zeigte, lag man deutlich mit 48:27 in Führung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„In der zweiten Halbzeit haben wir im Endeffekt die 20-Punkte-Führung einfach verwaltet“, bilanzierte Coach Zimmermann nach der Begegnung. Die Hausherren hielten ihre Gegner aus Karlsruhe immer auf Distanz. Von der Bank sorgten besonders Sebastian Geister und Patrick Dörr für die nötige Durchschlagskraft, konnten sowohl offensiv als auch defensiv überzeugen.

Im letzten Viertel konnte Zimmermann dann seine wichtigsten Spieler schonen, ohne dass der Heimsieg in Gefahr geriet. „Da Karlsruhe die einzige Mannschaft war, gegen die wir in der Hinrunde verloren hatten, war der Sieg so wichtig“, unterstrich Zimmermann die Bedeutung der Begegnung für seine Mannschaft.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (21 Punkte/3 Dreier), Dogukan Ceneli (13/3), Sebastian Geister (13), Patrick Dörr (11/1), Victor Habrich (8), Lukas Kreutzer (8), Dean Spencer (6/2), Markus Almenäs (1) und Konstantin Hoffmann (1). su