„Sharks“ laufen als Favorit auf

Viernheim. Das Spielgeschehen der BG Viernheim-Weinheim spielt sich am Wochenende hauptsächlich in der Viernheimer Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) und der TSG-Halle in Weinheim ab.

Mit drei Jugendspielen in der AvH-Halle startet die BG am Samstag, 17. Dezember, in das letzte Spielwochenende des Jahres. Die Mädels der U16 haben es um 12 Uhr mit dem TSV Wieblingen zu tun. Die zweite Mannschaft der U18-Jungs empfängt den Heidelberger TV 2 (14 Uhr). In der U18-Oberliga müssen die BG-Spieler um 16 Uhr gegen die PS Karlsruhe Lions ran.

Den Sonntag (18. Dezember) in der Weinheimer TSG-Halle eröffnet die U14-2 mit der Partie gegen BAC Hockenheim um 15 Uhr. Die Oberliga-Herren sind um 17.30 Uhr gegen den TV Staufen gefordert. Die „Sharks“ gehen als Favorit in das Match, wenn sie fokussiert und konzentriert agieren, sollten sie die nächsten Punkte einfahren. Die Herren 2 schließen um 19.30 Uhr das Spieljahr 2022 mit der Begegnung gegen die TSG Wiesloch ab. Die Rhein-Neckar-Metropolitans reisen in der Jugend-Basketball-Bundesliga am Sonntag zu den Roth Energie BBA Gießen 46ers und befinden sich da in der Favoritenrolle. Die U12 gastiert beim TV Heidelberg. su