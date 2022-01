Sharks behalten klar die Oberhand

Viernheim. Nach der knappen Niederlage am vorigen Wochenende konnte die BG Viernheim-Weinheim den ersten Sieg des noch jungen Jahres feiern. Mit 77:59 behielt das Team von Coach Robin Zimmermann am Ende klar die Oberhand gegen den TV Heidelberg und festigte den zweiten Tabellenplatz in der Staffel B der Oberliga Baden.

Dabei fanden die Sharks, die bis auf Weiteres auf ihre Stammspieler Salvatore Baragiola und Maurice Martin verzichten müssen, nur schwer in die Partie. Vor allem defensiv war die Leistung nicht überzeugend, und so lag man nach dem ersten Viertel mit 17:20 in Rückstand. Die BG konnte sich vor allem bei Lukas Kreutzer bedanken, der allein im ersten Viertel elf seiner insgesamt 13 Punkte erzielte, dass der Rückstand nicht größer war.

Auch im zweiten Abschnitt hielten die Abstimmungsprobleme in der Abwehr zunächst an, erst nach der zweiten Auszeit von Trainer Zimmermann beim Stand von 27:33 legte sein Team den Schalter um und drehte den Spielstand bis zur Halbzeit in eine 40:33-Führung.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, die Sharks machten das Tempo. Die Hausherren legten in zehn Spielminuten einen fulminanten 16:2-Lauf hin zum 53:35-Zwischenstand. Davon erholten sich die Gäste nicht mehr, obwohl sie sich wieder zurück ins Spiel kämpften und bis zum Ende des dritten Viertels noch auf 47:61 verkürzten.

Auch als der HTV im letzten Viertel bis auf 57:65 herankam, bewahrte das BG-Team die Ruhe. Es waren insbesondere die erfahrenen Spieler Ceneli, Geister und Lohrke, die Verantwortung übernahmen und mit ihren Korb-Erfolgen den 77:59-Sieg sicherstellten.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (15 Punkte/1 Dreier), Lukas Kreutzer (13/1), Dogukan Ceneli (12/1), Konstantin Hoffmann (11), Tom Rothermel (9/2), Victor Habrich (6/1), Patrick Dörr, Leon Bregulla, Clemens van Miltenburg, Jannik Schwarz. su

