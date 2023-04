„Sharks“ beenden Saison als Dritte

Viernheim. Die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim beenden die Saison auf dem dritter Platz in der Oberliga Baden. Zum Saisonabschluss stand für die „Sharks“ ein Doppelspieltag auf dem Programm, beide Spiele konnte das Team von Coach Robin Zimmermann erfolgreich gestalten.

Am vergangenen Samstag trat die BG beim TSV Wieblingen II an, ein Team, das sich im Saisonverlauf immer weiter nach vorn gearbeitet hat und in der Tabelle direkt hinter der BG platziert war. Die Herren starteten hochmotiviert in die Partie, das erste Viertel ging mit 21:3 mehr als deutlich an die Gäste. Langsam fanden dann die Hausherren ins Spiel und konnten zur Halbzeit den Rückstand auf 34:20 verkürzen.

Auch nach der Pause blieben die Wieblinger am Drücker, die BG agierte zu sorglos und oftmals unkonzentriert. So verkürzten die Gastgeber weiter (53:44). Der Vorsprung schmolz im Schlussviertel auf nur noch fünf Punkte zusammen (60:55, 36. Minute). Nun besannen sich die „Sharks“, angeführt von Kapitän und Top-Scorer Daniel Lohrke hielten sie Wieblingen letztlich erfolgreich auf Distanz und konnten einen 67:58-Auswärtssieg verbuchen.

Am Montagabend stand das letzte Heimspiel der Saison gegen die TG Sandhausen an. Die Gäste waren bereits abgestiegen, für die „Sharks“ war der dritte Tabellenplatz gesichert – es ging für beide Teams nicht mehr um viel. Die BG wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, nach dem ersten Viertel führte sie mit 21:12 und beim Stand von 38:25 wurden die Seiten gewechselt.

Schwache Dreierausbeute

Doch im dritten Viertel riss bei den Hausherren der Faden. Sandhausen kam immer stärker auf, Yannick Kunz erzielte für die Gäste im dritten Viertel drei Dreier. Die BG konnte sich in diesen zehn Minuten beim Youngster Julius Hoffmann bedanken, der acht Punkte erzielte. Mit nur noch einem Punkt Vorsprung ging es in den Schlussabschnitt (53:52), die Partie drohte zu kippen. Doch den Gästen gelangen nur noch sechs Punkte, bei der BG fanden wieder mehr Spieler den Weg zum Korb und sicherten so den 68:58-Erfolg.

„Wir als Mannschaft waren zu wenig gefährlich von außen“, war Coach Zimmermann nicht zufrieden. „Wir haben die zweitwenigsten Dreier der ganzen Liga. Dafür stand wie die ganze Saison unsere Defense sehr gut.“ Bis zum Beginn der neuen Saison Ende September bleibt ihm und seinem Team noch viel Zeit, um an dieser Baustelle zu arbeiten. su