SG will Vorsprung weiter ausbauen

Viernheim. Nach dem erfolgreichen Wochenende mit zwei Siegen müssen sich die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A Mannheim Staffel 2 erneut beweisen.

Die SG Viernheim hat das Nachholspiel bei der DJK Feudenheim am Donnerstagabend erwartungsgemäß verloren (0:3), konnte den Abstand zu den Abstiegsplätzen also nicht vergrößern. Das kann sich am Sonntag (12.30 Uhr) ändern, wenn es zum Tabellenletzten Spvgg. Wallstadt 2 geht. Die Reserve des TSV Amicitia gastiert um 15 Uhr bei der SG Croatia Mannheim und ist dort Außenseiter.

Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel. Die Wallstädter liegen mit nur acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, sind aber nur vier Zähler vom rettenden Ufer entfernt. Gegen die Südhessen muss also unbedingt ein Heimsieg her, um die geringen Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiterhin am Leben zu erhalten.

Bei der SG Viernheim ist die Lage spätestens seit dem Heimsieg über Laudenbach nicht mehr so bedrohlich, liegt man doch schon sechs Punkte vor dem Relegationsrang. Ein Sieg in Wallstadt würde wohl die größten Sorgen um den Klassenerhalt vertreiben zumal die Konkurrenz schon eine Partie mehr ausgetragen hat.

Die Kroaten haben nach einem guten Saisonstart zuletzt den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Dabei hat man als bisher einzige Mannschaft dem Titenanwärter SKV Sandhofen eine Niederlage beibringen können. Auch der Abstand auf Relegationsplatz zwei ist mittlerweile zu groß geworden, als das man sich Chancen auf die Aufstiegsspiele machen könnte. Die Mannheimer können die Saison als ohne große Ambitionen in aller Ruhe zu Ende spielen.

Das trifft auch auf die zweite Garnitur des TSV Amicitia Viernheim zu, die am Vorsonntag gegen Phönix Mannheim mit 3:2 erfolgreich war. Das Team von Trainer Tobias Kleiner steht auf dem sicheren elften Platz, könnte sich in den noch ausstehenden Begegnungen sogar noch verbessern. Das dürfte Ansporn genug sein, um auch bei den Kroaten mit der notwendigen Einstellungen zu Werke zu gehen. JR

