SG vom Tabellenführer deklassiert

Viernheim. Die SG Viernheim ist in der Fußball-Kreisklasse A Mannheim am Samstagnachmittag im Spiel beim souveränen Tabellenführer SKV Sandhofen gewaltig unter die Räder gekommen.

In dieser Partie musste die Mannschaft zwar schon vor Anpfiff mit einer Niederlage rechnen, dass am Ende aber gleich elf Ostereier im Nest der Orangenen lagen, war schon bitter. Die Südhessen müssen diese bittere Schlappe aber schnell wegstecken, denn es stehen weitere wichtige Begegnungen im Kampf um den Klassenerhalt an.

Für das Team von Trainer Ralf Dalmus, der selbst wieder die Fußballschuhe angezogen hatte, war die Partie beim Spitzenreiter wahrlich ein Tag zum Vergessen, denn die Hausherren zeigten sich von Beginn an torhungrig und schraubten nach und nach ihre Trefferzahl auf jetzt 106 in 22 Spielen.

Den Anfang machte nach einer knappen Viertelstunde Nicola Herwehe. Es folgten weitere Treffer durch Pascal Eckert (21.), Sebastian Pah (25.), Eckert (32.), Marc Wheeler (38.) per Strafstoß, Pah (41.) und erneut Eckert (44.).

Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Pah (46.) auf 8:0. Sandhofen legte danach eine halbstündige Verschnaufpause ein, um in der Schlussphase noch einmal kräftig zuzuschlagen. Steffen Uhrig (84.), Eckert (85.) und Wheeler (88.) mit einem verwandelten Elfmeter markierten schließlich den 11:0-Endstand.

Nachholspiel steht an

Für die Viernheimer geht es am kommenden Sonntag weiter, wenn mit dem SV Laudenbach ein unmittelbarer Konkurrent um den Ligaverbleib in den Familiensportpark kommt. Ein weiteres Nachholspiel bestreitet die SG Viernheim am Donnerstag, 28. April, um 19.30 Uhr beim Tabellenzweiten DJK Feudenheim. Eine entscheidende Begegnung steht am 1. Mai an, wenn die zweite Mannschaft der Spvgg. Wallstadt bei den Südhessen gastiert.

Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia, die ebenfalls in der A-Klasse beheimatet ist, hatte über die Ostertage spielfrei. Der nächste Einsatz steht am Sonntag, 24. April, um 12.30 Uhr im Waldstadion gegen Phönix Mannheim an. JR