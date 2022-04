SG Viernheim vor Auswärtshürde

Viernheim. Am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr bestreitet die SG Viernheim in der Fußball-Kreisklasse A 2 Mannheim bei der DJK Feudenheim ein weiteres Nachholspiel. Um diese Aufgabe sind die Orangenen allerdings nicht zu beneiden, haben die Gastgeber doch noch Platz zwei im Visier, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen in die Kreisliga Mannheim berechtigt. Für die Südhessen geht es indes um Punkte gegen den Abstieg.

Mit dem deutlichen 5:1-Heimsieg im Kellerduell gegen den SV Laudenbach am vergangenen Wochenende hat das Team von Trainer Ralf Dalmus einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Auf diesen Lorbeeren ausruhen darf man sich aber noch lange nicht. Die Hausherren brauchen die Punkte aber genau so dringend wie die Gäste. Mit einem Sieg könnten die Mannheimer nämlich den SV Schriesheim wieder von Rang zwei verdrängen.

Wesentlich wichtiger als die heutige Partie ist für die Viernheimer das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (12.30 Uhr), wenn es zum Tabellenletzten Spvgg. Wallstadt 2 geht. Dort ist ein Sieg eigentlich schon Pflicht, drei weitere Punkte würden sogar den fast sicheren Klassenerhalt bedeuten. JR

