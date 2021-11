SG Viernheim verliert Kellerduell

Viernheim. Am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim setzte es für die beiden Viernheimer Teams knappe Niederlagen. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia zeigte gegen die favorisierte Reserve des FV Fortuna Heddesheim allerdings eine bemerkenswerte Aufholjagd, die bei der 3:4-Niederlage aber nicht belohnt wurde. Für die SG Viernheim gab es im Kellerduell gegen den Tabellennachbarn SSV Vogelstang eine bittere 0:1-Schlappe, was die Abstiegsgefahr weiter erhöhte.

TSV Amicitia Viernheim 2 – FV Fortuna Heddesheim 2 3:4 (0:3): Die Reserve der Blaugrünen bewies gegen den Tabellendritten Fortuna Heddesheim 2 große Moral, nachdem die Partie bei einem 0:4-Rückstand nach gut einer Stunde schon entschieden schien. Die Hausherren kämpften sich aber zurück und schnupperten sogar an einem Unentschieden. Das Spiel schien den erwarteten Verlauf zu nehmen, als Cedric Fleckenstein die Gäste schon nach fünf Minuten in Führung brachte. Spätestens als Fabian Zimmermann mit seinem Doppelpack (10./43.) auf 0:3 erhöhte, gab keiner mehr einen Pfifferling auf die Reserve des TSV Amicitia. Heddesheim startet auch nach Wiederanpfiff besser und traf in der 59. Minute durch Dennis Bellan zum 0:4.

Nach dem schnellen Anschlusstreffer durch Joseph Collier (62. Minute) wurden die Gastgeber aber mutiger und kamen durch Joel Schroth (72.) auf 2:4 heran. Die Aufholjagd schien nach der umstrittenen gelb-rote Karte für Serhat Taflan in der 76. Minute beendet zu sein. Das Team von Trainer Tobias Kleiner blieb allerdings im Vorwärtsgang und kam durch Tim Achilles noch auf 3:4 heran. Zum Ausgleich reichte es dann aber nicht mehr und Heddesheim sackte die drei Punkte ein. Beide Teams waren sich einig, ein spannendes Spiel mit einem schwachen Unparteiischen gesehen zu haben.

SG 1983 Viernheim – SSV Vogel–stang 0:1 (0:0): Das hatte man sich bei den Orangenen sicher anders vorgestellt. Mit einem Sieg gegen Vogelstang sollte das Abstiegsgespenst vertrieben werden. Allerdings mussten die Viernheimer auf den Heimvorteil verzichten, denn die Partie wurde kurzfristig nach Hüttenfeld verlegt. Der Rasenplatz im Familiensportpark war nach den Regenfällen der vergangenen Tage nicht bespielbar und der alte Hartplatz ist auch einem A-Ligisten nicht zuzumuten.

So setzte sich die Auswärtsschwäche der Viernheimer fort, die in der Fremde erst einen Zähler ergattern konnten. Gegen Vogelstang fehlte einmal mehr die Durchschlagskraft im Angriff. Besser machten es die Mannheimer, die in der 58. Minute durch Michael Rombach das Tor des Tages erzielten. Auch einen Platzverweis für die Gäste (69.) und einen verletzten Spieler, der nicht ersetzt werden konnte vom Gegner, konnte das Team von Trainer Ralf Dalmus nicht nutzen und steht jetzt nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz 14. JR