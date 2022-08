SG Viernheim mit schwachem Saisonstart

Viernheim. Die SG Viernheim hat in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim einen schwachen Saisonstart hingelegt. Gegen die SG Hemsbach, Absteiger aus der Kreisliga, gab es eine verdiente 1:3-Heimniederlage. Dabei spielten die Orangenen nach dem Platzverweis für Gästestürmer Dario Pascarella mehr als eine halbe Stunde lang in Überzahl. Mit einem Spieler weniger waren die Bergsträßer aber Herr im Familiensportpark und nahmen drei Punkte mit.

SG-Coach Ralf Dalmus musste gleich mehrere Abwehrspieler ersetzen, lief deshalb sogar selbst als Innenverteidiger auf. Eine Halbzeit lang ging die Taktik der Hausherren auf, auch wenn Hemsbach meist tonangebend war. Selbst den 0:1-Rückstand durch Leon Jung (18.) steckten die Gastgeber gut weg und kamen eine Minute vor dem Seitenwechsel durch Yosief Kidane Desta zum Ausgleich.

Viel Arbeit hatte der gute Schiedsrichter Jochen Neumann dann in der 55. Minute. Viernheims Steven Schreck und Gästeakteur Pascarella lieferten sich einen kleinen Ringkampf, in dem der Hemsbacher tätlich wurde. Für Schreck gab es die gelbe Karte, Pascarella flog mit Rot vom Platz.

Allerdings wussten die Südhessen mit der Überzahl nichts anzufangen. Unnötige Fehler im Spielaufbau brachte die Gäste immer wieder in Ballbesitz. So ergaben sich immer wieder brenzlige Situationen vor dem SG-Gehäuse. Zwei Möglichkeiten davon nutzte Javier Scalzo zu den entscheidenden Treffern (59./67.).

Schon am morgigen Mittwoch (19 Uhr) sind die Orangenen wieder gefordert. Dann steht die Begegnung des zweiten Spieltags beim MFC Phönix an. Die Mannheimer haben ihr Auftaktspiel bei der TSG Lützelsachsen 2 deutlich mit 1:4 verloren, stehen also ebenfalls unter Druck.

Da die A-Klasse in dieser Saison aus 17 Mannschaften besteht, war die zweite Garnitur des TSV Amicitia Viernheim zum Auftakt am vergangenen Wochenende spielfrei.

Die für den zweiten Spieltag vorgesehene Begegnung gegen den TSV Schönau wurde auf Mittwoch, 24. August verlegt. Deshalb wird am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) im Waldstadion gegen den B-Ligisten TSV Sulzbach getestet.

Das erste Punktspiel bestreitet die blaugrüne Reserve dann am kommenden Sonntag (13 Uhr) zuhause gegen die SG Hemsbach. JR